Campanha 'De Olho nos Olhinhos' conscientiza sobre retinoblastoma em Fortaleza neste fim de semana

O Dia de Combate ao Retinoblastoma, câncer ocular que acomete com maior frequência crianças de até cinco anos, ocorre na próxima segunda (18), mas o fim de semana será de conscientização em shoppings da Cidade com a campanha 'De Olho nos Olhinhos'.

A ação nacional foi criada a partir de iniciativa dos jornalistas Tiago Leifert e Daiana Garbin. Os dois falam abertamente sobre a doença desde que a filha, a pequena Lua, de três anos, foi diagnosticada, aos 11 meses. A criança segue em tratamento.

Em Fortaleza, neste sábado (16) e no domingo (17), a ação será realizada das 10h às 18h nos shoppings North Shopping Fortaleza e no RioMar Fortaleza, encabeçada pelo Hospital Infantil Albert Sabin (Hias), da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), com a presença de médicos da unidade representando o Serviço de Onco-Hematologia.

Além do hospital, participam as equipes de Oftalmologia do Hospital dos Olhos (Caviver), da Associação Peter Pan e da Oftalmologia Pediátrica do Hospital Geral de Fortaleza (HGF). Durante a ação, informações sobre o retinoblastoma serão expostas, além da entrega de material educativo, tira-dúvidas sobre a doença e atividades interativas com as crianças presentes.

Quem passar pelos shoppings poderá conferir, por exemplo, as informações sobre o ambulatório especializado do Hias, que tem equipamentos para consultas, exames, procedimentos e cirurgias.

Pais também serão informados sobre os cuidados com a saúde ocular das crianças e a importância do Teste do Olhinho, que até será realizado gratuitamente.

Campanha de Leifert

Nas redes sociais, Tiago Leifert já divulgou outras cidades que recebem a 'De Olho nos Olhinhos', sempre ressaltando como o diagnóstico precoce foi importante no tratamento da filha.

"Queremos que as famílias consigam chegar ao diagnóstico antes do que nós conseguimos, e por isso é fundamental divulgar informação e ficar de olho nos olhinhos", afirmou o apresentador em um vídeo divulgado em janeiro de 2022, quando ele e Daiana anunciaram o diagnóstico de Lua.

Legenda: Tiago Leifert e Daiana Garbin iniciaram campanha de conscientização após diagnóstico da filha Lua, de três anos Foto: reprodução/Instagram

Na época, a mãe também falou sobre o que poderia ajudar pais nesse processo: "Ficar atento a sinais como um reflexo branco, o ‘olho de gato’, e estrabismo é fundamental para ajudar a detectar não só o retinoblastoma, mas várias outras doenças", alertou.

Daiane Memória, médica oftalmologista especialista em Oncologia Ocular do Hias, coordena a ação de conscientização em Fortaleza e ressaltou, em material do próprio hospital, como o diagnóstico é essencial para definir como permanecerá a visão da criança:

"Quando conseguimos tratar o tumor ainda pequeno, a criança tem grande chance de manter o olho e, dependendo dos casos, até preservar a visão normal. Essa é uma vitória", pontua.

O que é retinoblastoma?

O retinoblastoma é um câncer ocular que acomete, principalmente, crianças de dois a cinco anos. Tumor maligno, ele se desenvolve na retina do portador, resultando em um reflexo branco no olho, chamando de leucocoria.

Atualmente, a doença representa 14% de todos os casos de câncer pediátrico em menores de dois anos. No Brasil, a doença, considerada rara, tem cerca de 200 a 300 casos novos registrados por ano, com mais de 90% dos diagnósticos ocorrendo na faixa etária de zero a cinco anos.