Arroz branco faz mal? Pesquisa de Harvard detona cereal, mas nutricionista dá dicas de consumo

Pesquisa publicada pela Universidade de Harvard, nos EUA, uma das mais prestigiadas no mundo, aponta que o arroz branco traz consigo um enorme teor de carboidrato, o que contribui significativamente para a elevação rápida de açúcar no sangue.

O artigo frisa a alta concentração do índice glicêmico (IG) do cereal. O IG é uma medida usada como base, onde se classificam os efeitos do alimento sobre o aumento da glicose no sangue.

Segundo o estudo, uma porção de arroz branco tem praticamente o mesmo impacto que consumir açúcar de mesa puro. Causa um aumento rápido e alto no açúcar no sangue.

A nutricionista Gládina Lopes explica que o arroz branco passa por um refinamento, que retira a casca do produto e o deixa sem as fibras, vitaminas e minerais. "Isso vai facilitar que o alinhamento seja digerido rapidamente, levando ao aumento dos níveis de glicose, em comparação com o arroz integral, por exemplo", diz.

Devo parar de comer?

A pesquisa de Harvard delimita que cada 100 gramas de arroz branco contém cerca de 28,2 gramas de carboidratos.

Entretanto, o cereal é uma fonte rápida de energia para o nosso corpo, além de ser rico em vitaminas do complexo B e E, e potássio. Por ser um produto sem glúten, é também um aliado para pessoas portadoras da doença celíaca.

Sendo assim, é possível consumir arroz branco de maneira mais segura? A nutricionista reitera que sim: "A associação do arroz com fibras (legumes e verduras), refogado com grãos (linhaça, chia ou gergelim) ou associado a proteínas, feijão etc. além de trazer mais saciedade, ajuda a manter a resposta glicêmica estável".

Para manter os níveis glicêmicos controlados, a melhor opção, de acordo com Gládina Lopes, é substituir o arroz branco pelo integral. "É um opção nutritiva devida a manutenção das fibras, que fazem com o índice glicêmico do alimento fique mais baixo, mantendo assim as vitaminas do complexo B, os minerais e os antioxidantes", destaca.

Outra opção é o arroz parboilizado. "Esse passa por um cozimento com a casca, antes do beneficiamento esse processo mantém os nutrientes do arroz", orienta a especialista.

Legenda: Arroz e feijão é uma combinação típica brasileira Foto: Shutterstock

Qual a quantidade adequada?

As quantidades diárias do consumo de arroz dependem das quantidades diárias de calorias de cada indivíduo. "Levando em consideração a Taxa Metabólica Basal (TMB), o gerenciamento de peso, se a dieta será associada à atividade física, além de fatores individuais (doenças metabólicas ou diabetes, por exemplo)", complementa a nutricionista.

"Tudo isso deve ser levado em consideração com o objetivo da manutenção da saúde. Mas, numa dieta para um indivíduo saudável e eutrófico, a porção varia de meia a uma xícara", finaliza.