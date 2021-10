Três pessoas são mortas a tiros em casa do bairro Messejana, em Fortaleza

Três pessoas foram mortas a tiros na madrugada deste sábado (23) no bairro Messejana, em Fortaleza. As vítimas, dois homens e uma mulher, estavam em uma residência consumindo drogas, de acordo com a polícia, quando quatro homens invadiram o imóvel e efetuaram os disparos.

As vítimas foram identificadas como Ana Caroline Almeida Alves, 27, Valdemir de Sousa Pereira, 27, e Wesley Silva da Costa, 34. A mulher era monitorada pela Secretaria da Administração Penitenciária do Estado do Ceará (SAP) por uma tornozeleira eletrônica, mas usava papel alumínio no equipamento para burlar sua localização.

A mãe da jovem disse que ela era usuária de drogas, traficava entorpecentes e já havia recebido ameaças de morte. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ela tinha antecedentes por tráfico de drogas e organização criminosa.

No local, foram encontrados nove trouxinhas de cocaína, papelotes de maconha e uma balança de precisão.

O crime

Segundo a polícia, os criminosos chegaram de carro ao local, na Rua Coronel Matos Melo, comunidade da Levada, estacionaram em frente ao imóvel e quebraram o cadeado do portão. Após a invasão, efetuaram vários disparos contra as vítimas. A casa pertencia a um dos homens mortos.

Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) estiveram no local do crime para dar início as investigações. A Polícia Civil e Polícia Militar realizam diligências para identificar e capturar os suspeitos.