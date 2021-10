Ceará é estado do Brasil com maior taxa de mortes violentas de vítimas de 10 a 19 anos de idade

A violência letal também arrebata precocemente vidas de crianças e adolescentes. São vítimas que morrem dentro ou fora de casa, conforme variação da faixa etária, condição social e cor. Nessa sexta-feira (22), Unicef e Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) divulgaram análise inédita dos boletins de ocorrência das 27 unidades da Federação do Brasil. O levantamento aponta que o Ceará é o Estado onde mais são assassinadas pessoas de 10 a 19 anos de idade, conforme taxa percentual de mortes por 100 mil habitantes.

O Panorama da Violência Letal e Sexual contra Crianças e Adolescentes no Brasil mostra que em 2020, no Ceará, foram 46 mortes por 100 mil habitantes desta faixa etária, somando 719 mortes. Quando contabilizados os Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs) das vítimas de 0 a 19 anos, o número passa para 735.

Até os 12 anos, a maior causa de morte é a violência doméstica. Os agressores costumam ser conhecidos, vivendo sob o mesmo teto da vítima. O mesmo vale para a violência sexual sofrida por parte das pessoas próximas. Já na adolescência, se morre, majoritariamente, fora de casa. São jovens que ao 'ganhar o mundo' perdem a vida para a violência armada ou até mesmo se deparam com o racismo escancarado na sua forma mais brutal.

7 mil crianças e adolescentes morrem por ano, em média, no Brasil, de acordo com o Panorama

A NECESSIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

O chefe do escritório do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) em Fortaleza, Rui Aguiar, explica que o Unicef monitora os dados da violência e observa os números no Ceará com preocupação há alguns anos: "O Ceará sempre teve uma colocação preocupante nesses indicadores, tanto que em 2015 foi criado um esforço que resultou no Comitê de Prevenção de Homicídios na Adolescência".

Para o representante do Unicef, um dos avanços do Estado é buscar crianças que estão fora das escolas. No entanto, há necessidade de se fazer uma reforma urbana onde as crianças vivem, melhorar condições estruturais nas comunidades.

Rui Aguiar Adolescentes que abandonam a escolar têm chance maior de serem vítimas de morte violenta por diversas razões. Não é uma questão só de Segurança Pública, é de política pública. A redução depende de uma integração de esforços de várias políticas que envolvem saúde, assistência social, e outros Se não é feito investimento global, a redução continuará lenta. São causas multimensionais"

Conforme o levantamento, as mortes violentas têm alvo específico: mais de 90% das vítimas são meninos, e 80% são negros. Então, para as instituições, quando se observam de perto quem são as vítimas, fica notória a relação aos fatores de desigualdades sociais.

“A violência contra crianças e adolescentes é um problema grave, que precisa ser cada vez mais discutido por nossa sociedade. São vítimas dentro de suas próprias casas enquanto são pequenas e sofrem com a violência nas ruas quando chegam à pré-adolescência. O Poder Público precisa encarar a questão com seriedade e evitar que mais vidas sejam perdidas a cada ano”, afirma Samira Bueno, diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa por nota que a Polícia Militar do Ceará (PMCE) criou um Batalhão de Policiamento de Prevenção Especializada (BPEsp) voltado para uma atuação especializada de crianças e jovens vítimas de todos os tipos de violência. "O batalhão hoje é uma das portas de acesso aos programas de proteção do Estado".

46% das mortes ocorreram pelo uso de arma de fogo

QUEM SE RESPONSABILIZA PELA MORTE

O Panorama da Violência Letal e Sexual contra Crianças e Adolescentes no Brasil traz que no ano passado, 787 mortes de crianças e adolescentes de 10 a 19 anos foram identificadas como decorrentes de intervenção policial. O número é 15% do total das mortes violentas intencionais nesta faixa etária.

Dentre estes casos está de Mizael Fernandes da Silva, 13. O menino foi alvejado a tiros enquanto dormia, na casa dos tios, na Região Metropolitana de Fortaleza. A tragédia completou e um ano no último mês de julho, e o luto entre familiares permanece sem ter data para terminar.

O caso parece estar longe de um desfecho no Poder Judiciário. Parentes próximos de Mizael reclamam não ter notícias sobre o andamento processual e dentre eles alguns chegaram a entrar no programa de proteção à testemunha, na tentativa de resguardar a própria vida.

Parente da vítima, identidade preservada Ele era apenas uma criança e agora vem esse desprezo total do Estado"

Até o momento, o sargento Enemias Barros da Silva segue como principal suspeito pela morte do menino. A família de Mizael tenta retomar a rotina, que já não é mais a mesma, enquanto o caso segue tramitando no Judiciário estadual.

A Secretaria destaca que em 2021 o número de mortes de intervenção policial no Ceará está em queda: de 119 casos para 99, até o momento. "A pasta salienta que trabalha para que esse número siga em redução, por meio de capacitações continuadas de seus servidores, voltadas a intervenções técnicas, propiciando a formação de profissionais de segurança pública preocupados com as questões sociais e a resolução de conflitos".

PROTEÇÃO SOCIAL

A SSPDS também afirma ter um cronograma anual que permite a capacitação constante de policiais militares para atuarem de forma aprimorada, sob a doutrina do policiamento de proximidade nas comunidades, seja por meio das bases do Programa de Proteção Territorial e Gestão de Riscos (Proteger) ou nos grupos de Apoio às Vítimas de Violência (GAVV) e de Segurança Escolas (GSC).

De acordo com a Pasta, atualmente o Batalhão de Policiamento de Prevenção Especializada !promove ações de proteção social, com mais de mil crianças e jovens atendidos, com a prática de futebol, karatê, músicas e outras atividades que são oferecidas pela própria Polícia Militar, em regiões de vulnerabilidade social.

A Secretaria cita também o trabalho do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd), que desde 2001, ocorre em escolas públicas e privadas, e já atendeu mais de 600 mil estudantes e as delegacias de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente (Dceca) e da Criança e do Adolescente (DCA) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE).

Quero receber conteúdos exclusivos sobre segurança