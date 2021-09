Suspeitos de montarem agências lotéricas falsas no Ceará e no Pará são presos

Cinco pessoas suspeitas de envolvimento em um esquema de criação de agências lotéricas falsas foram presas, nesta quinta-feira (2), no Ceará durante a "Operação Foco", ação interestadual envolvendo as Polícias Civil cearense e do Pará.

O golpe fez vítimas em Itaitinga, Horizonte e Beberibe. Já no Pará, os estelionatários atuaram nas cidades de Belém e de Ananindeua. Não há informações sobre o número total de pessoas lesadas e qual o valor estimado de prejuízo.

Segundo informações das autoridades, divulgadas pelo portal G1, oito supostos envolvidos foram identificados e alvos de mandados de busca e apreensão, sendo cinco deles capturados até às 10h.

A Polícia anunciou que deve revelar mais detalhes da ação durante a tarde desta quinta-feira, em uma coletiva de imprensa.