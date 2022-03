Suspeitos de assalto trocam tiros com guardas municipais em Fortaleza; veja vídeo

Dois homens trocaram tiros com uma equipe da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF), na manhã desta sexta-feira (4), em um posto de combustíveis localizado no quilômetro 7 da BR-116, na Capital. A dupla teria supostamente assaltado passageiro de um ônibus antes do confronto com os agentes de segurança. Ninguém ficou ferido.

Segundo a GMF, agentes do Grupo Tático Motorizado (GTAM) flagraram pessoas desembarcando do coletivo em meio a via engarrafada. Ao se aproximarem para investigar o caso, foram informados pelas testemunhas que os dois suspeitos haviam realizado uma série de roubos no veículo.

Ao identificarem a dupla, os guardas decidiram parar o trânsito e abordá-la. No entanto, foram surpreendidos com disparos realizados pelos dois homens. Ainda conforme a composição, os servidores tiveram que atirar de volta na tentativa de neutralizar a situação.

Em seguida, os suspeitos furtaram um veículo Chevrolet Prisma vermelho, que estava na fila para abastecimento no posto de combustíveis e fugiram do local. O carro foi localizado minutos depois no bairro Barroso, mas a dupla não foi encontrada. A Guarda Municipal de Fortaleza informou que a ocorrência ainda está em andamento.

Momento de 'desespero'

Legenda: A estrutura do estabelecimento comercial foi danificada pelos disparos Foto: Leabem Monteiro

Os tiros atingiram algumas janelas de vidro da loja de conveniência do posto de combustível próximo ao local, danificando-as, e assustaram os consumidores.

Uma representante comercial, que estava no estabelecimento, relatou que no início do confronto não percebeu do que se tratava, mas, ao constatar a situação, ficou "desesperada" e procurou um lugar seguro.

"Minha reação foi correr para o banheiro. Quando cheguei nele já havia uma moça lá. Ela trabalhava no posto e perguntou o que tinha acontecido e eu disse que estava tendo 'bala'. Ficamos lá até parar", relembrou.

