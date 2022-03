Ladrão é localizado nos EUA após ser encontrado pelo FBI em vídeos do TikTok

Suspeito de ter cometido ao menos quatro roubos em Michigan, nos Estados Unidos, um homem foi preso logo depois de ser identificado em vídeos da própria conta no TikTok. Na rede social, onde possui mais de 150 mil seguidores, Chozen Terrell-Hannah virou alvo do FBI.

Se identificando como ChozenWrld na rede social, ele foi localizado por conta da cor do cabelo e até mesmo pelo sapato que utilizava nas produções de vídeo.

Após isso, segundo detalhes do FBI, ele confessou ter cometido assaltos a mão armada por pelo menos três meses, antes que a polícia o localizasse na cidade de Redford, no fim de fevereiro.

Pista nas redes

Chozen utilizava o TikTok para publicar conteúdos de dublagem, dança e comédia. No entanto, as dicas para a polícia vieram no Snapchat, onde ele também tinha uma conta.

As descrições feitas pelas vítimas dos crimes logo foram analisadas nos vídeos de Terrel-Hannah. A principal delas era o cabelo dele, que era tingido de um roxo rosado.

Além disso, ele postou um vídeo no qual aparece com um tênis da Nike branco e vermelho, semelhante ao descrito pelas vítimas dos assaltos.

Chozen chegou a assaltar uma loja de conveniência e um posto de gasolina. Em ambos, apontou uma arma aos atendentes no caixa e levou todo o dinheiro em uma mochila preta.

Até o momento, o suspeito segue preso desde o dia 23 de fevereiro e passará por uma audiência a corte do estado norte-americano.

