Detento que fugiu de presídio em Itaitinga enquanto trabalhava é recapturado em cerca de 5 horas

Um detento que fugiu de um presídio em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), enquanto trabalhava, na última quinta-feira (3), foi recapturado em cerca de cinco horas, nas proximidades do estabelecimento prisional, segundo a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP).

Aparecido Pereira Leite, o 'Lourinho' ou 'Cidim', de 34 anos - que possui extensa ficha criminal - realizava um trabalho de capinagem na área externa da Unidade Prisional Agente Luciano Andrade Lima (CPPL I), quando se aproveitou da oportunidade para fugir e entrar em um matagal, no fim da tarde.

Várias equipes de policiais penais, inclusive o Grupo de Apoio Penitenciário (GAP), foram acionadas e cercaram o matagal, em busca do fugitivo. 'Cidim' foi encontrado por volta de 22h da quinta (3) e levado de volta ao presídio.

A Secretaria da Administração Penitenciária informa que "o interno perderá a oportunidade da função e responderá pelo ato nas esferas administrativa e criminal".

O detento responde a pelo menos seis inquéritos policiais, abertos pela Polícia Civil do Ceará (PCCE), por crimes como roubo de carga, ameaça e porte ilegal de arma de fogo.

Dois fugitivos seguem foragidos

Dannys Ronnys Almeida dos Santos, conhecido como 'Gordo' ou 'Gordinho', e José Anderson Pereira de Freitas, o 'Alex', também fugiram do Sistema Prisional neste ano. Ambos trabalhavam no Centro de Detenção Provisória (CDP), em Aquiraz, quando se aproveitaram para fugir, na tarde de 7 de janeiro deste ano.

Quase dois meses depois, 'Gordo' e 'Alex' seguem foragidos. Nesta semana, os nomes dos dois fugitivos foram incluídos no Programa de Recompensa do Governo do Ceará. Informações sobre a localização da dupla podem gerar uma recompensa de R$ 5 mil para os denunciantes.

