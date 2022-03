Detento foge de presídio na Região Metropolitana de Fortaleza enquanto trabalhava na unidade

Um homem com extensa ficha de antecedentes criminais fugiu de um presídio na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) nesta quinta-feira (3). O detento é identificado como Aparecido Pereira Leite, 34, também conhecido como 'Lourinho' ou 'Cidim'. Esta é a terceira fuga de presos registrada no Ceará só neste ano de 2022.

A reportagem do Diário do Nordeste apurou que ele fugiu enquanto trabalhava dentro da Unidade Prisional Agente Luciano Andrade Lima (CPPL I), em Itaitinga. Uma fonte informou que o detento entrou em um matagal nos arredores do prédio. Até o início da noite desta quinta-feira (3), Pereira não havia sido recapturado.

Consta na ficha criminal passagens pela Polícia pelos crimes de roubo de carga, ameaça e porte ilegal de arma de fogo. Há pelo menos seis inquéritos instaurados pela Polícia Civil do Ceará com nome de Aparecido Pereira Leite.

Aqueles que tiverem informações que auxiliem na recaptura podem entrar em contato por meio do 190 ou (85) 98838-4522.

OUTROS FORAGIDOS

Dannys Ronnys Almeida dos Santos, conhecido como “Gordo” ou “Gordinho" e José Anderson Pereira de Freitas, 34, conhecido como “Alex”, também fugiram do Sistema Prisional neste ano. Ambos trabalhavam na unidade prisional quando conseguiram se evadir do local.

Nesta semana, os dois nomes foram inclusos na lista de pagamento de recompensa do Governo do Ceará. A recompensa para quem repassar informações que auxiliem na localização deles é de R$ 5 mil, cada.