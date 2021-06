Suspeito de roubo contra motorista de aplicativo é preso em flagrante no Conjunto Ceará

Um suspeito de ter roubado um motorista de aplicativo foi preso em flagrante, na última segunda-feira (28), no bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza. O comparsa dele fugiu, informou a Secretaria da Segurança Pública.

De acordo com a pasta, a equipe do 17º Batalhão de Polícia Militar patrulhava pela região quando foi soube do crime que estava acontecendo contra o motorista de aplicativo.

Segundo informações preliminares, dois homens em uma moto abordaram o profissional na Avenida H e anunciaram o assalto.

Na ocasião, eles levaram um aparelho celular e fugiram. Os militares localizaram um dos suspeitos, identificado como Ítalo Fernandes da Silva, de 19 anos, baleado, na Rua 924. Ele tem passagens por roubo.

Alvejado

Também conforme os levantamentos policiais, durante a fuga, ele foi atingido por disparos de arma de fogo por outro homem, não identificado, e caiu da moto.

Já o comparsa dele fugiu do local. Diante disso, o suspeito foi conduzido para uma unidade de saúde, onde se encontra sob escolta.

Procedimento

Um inquérito policial foi instaurado no 12º Distrito Policial (DP). O jovem foi autuado em flagrante por roubo majorado pelo concurso de pessoas.

A Segurança Pública informou ainda que a vítima teve o aparelho celular restituído e que a Polícia Militar mantém as buscas na região para capturar o outro envolvido no crime.