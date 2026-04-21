Suspeito de latrocínio, ex-vereador de Tianguá gravou vídeo com vítima dias antes do crime
Juliano Magalhães Coelho é um dos suspeitos da ação criminosa e foi preso nessa segunda-feira (20).
O ex-vereador de Tianguá Juliano Magalhães Coelho gravou e publicou nas redes sociais um vídeo ao lado de Antônio Pereira de Carvalho, vítima de um latrocínio ocorrido no Interior do Piauí. O parlamentar é um dos cinco suspeitos presos.
Na gravação, Juliano conta que Antônio e o filho haviam fechado a compra de um caminhão modelo 2009. “Que você seja muito feliz, que Deus lhe abençoe e seja fruto de muitas coisas boas que esse carro traga para você”, disse o cearense.
Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí (SSP-PI), no dia 5 de abril, criminosos roubaram um cofre com R$ 500 mil e o caminhão, que foi usado para o transporte dos objetos roubados.
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Ação premeditada
Ainda conforme a SSP-PI, o crime foi premeditado pelo grupo. Os suspeitos estiveram na casa do idoso dias antes do crime, quando visualizaram o cofre.
Eles retornaram à residência sob o pretexto de negociar madeira. Foram conduzidos até um galpão, onde anunciaram o assalto. A vítima foi rendida, amarrada e amordaçada.
O laudo pericial aponta que o idoso passou por "intenso estresse físico e emocional durante a ação criminosa", que resultou no infarto agudo do miocárdio. Antônio Pereira de Carvalho foi encontrado sem vida e com sinais de violência, pouco tempo depois do crime.
Juliano Magalhães Coelho e os outros quatro cearenses foram presos nesta segunda-feira (20), na cidade de Barras, no Piauí. As investigações apontam que ele e o pai, identificado como Sebastião Fernandes Coelho, teriam atuado no levantamento de informações.
A operação também prendeu o suspeito reconhecido como um dos executores diretos do crime e a dupla que participou do apoio logístico do crime.
Além dos cinco mandados de prisão temporária e mandados de busca, foram apreendidas armas de fogo, munições, aparelhos celulares e uma quantia em dinheiro.