Suspeito de latrocínio, ex-vereador de Tianguá gravou vídeo com vítima dias antes do crime

O ex-vereador de Tianguá Juliano Magalhães Coelho gravou e publicou nas redes sociais um vídeo ao lado de Antônio Pereira de Carvalho, vítima de um latrocínio ocorrido no Interior do Piauí. O parlamentar é um dos cinco suspeitos presos.

Na gravação, Juliano conta que Antônio e o filho haviam fechado a compra de um caminhão modelo 2009. “Que você seja muito feliz, que Deus lhe abençoe e seja fruto de muitas coisas boas que esse carro traga para você”, disse o cearense.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí (SSP-PI), no dia 5 de abril, criminosos roubaram um cofre com R$ 500 mil e o caminhão, que foi usado para o transporte dos objetos roubados.

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Ação premeditada

Ainda conforme a SSP-PI, o crime foi premeditado pelo grupo. Os suspeitos estiveram na casa do idoso dias antes do crime, quando visualizaram o cofre.

Eles retornaram à residência sob o pretexto de negociar madeira. Foram conduzidos até um galpão, onde anunciaram o assalto. A vítima foi rendida, amarrada e amordaçada.

O laudo pericial aponta que o idoso passou por "intenso estresse físico e emocional durante a ação criminosa", que resultou no infarto agudo do miocárdio. Antônio Pereira de Carvalho foi encontrado sem vida e com sinais de violência, pouco tempo depois do crime.

Legenda: O crime foi registrado no dia 5 de abril; todos foram presos de foram temporária. Foto: SSP-PI.

Juliano Magalhães Coelho e os outros quatro cearenses foram presos nesta segunda-feira (20), na cidade de Barras, no Piauí. As investigações apontam que ele e o pai, identificado como Sebastião Fernandes Coelho, teriam atuado no levantamento de informações.

A operação também prendeu o suspeito reconhecido como um dos executores diretos do crime e a dupla que participou do apoio logístico do crime.

Além dos cinco mandados de prisão temporária e mandados de busca, foram apreendidas armas de fogo, munições, aparelhos celulares e uma quantia em dinheiro.