Suspeito de estupro de vulnerável e exploração sexual é preso pela PF em Barbalha, no Ceará

Um homem foi preso pela Polícia Federal em Barbalha, no interior do Ceará, suspeito dos crimes de exploração sexual e estupro de vulneráveis, quando as vítimas são menores de 14 anos. Ele foi detido por meio da Operação Escudo de Ouro 2, deflagrada na manhã desta sexta-feira (3) no Estado.

Além da prisão, a operação cumpriu dois mandados de busca e apreensão expedidos pela 16ª Vara da Justiça Federal, em domicílios de Juazeiro do Norte.

Iniciadas no último mês de maio, as investigações apontam que o suspeito explorava sexualmente e estuprava crianças, assim como fazia registros dos estupros. Ele também produzia e armazenava vídeos e fotos de pornografia infantil na Internet.

As imagens e vídeos foram armazenados em um servidor de internet nos Estados Unidos. As vítimas identificadas e seus familiares receberão atendimento psicossocial.

Pena acima de 31 anos

O suspeito deve responder pelos crimes de estupro de vulnerável, produção, armazenamento e divulgação de imagens com cenas de abuso sexual infantil na Internet. Se condenado, poderá cumprir penas superiores a 31 anos de reclusão.

As investigações continuam com análise do material apreendido, identificação das vítimas e a participação de terceiros nos crimes. A operação conta com colaboração do Ministério Púbico do Estado do Ceará (MPCE).