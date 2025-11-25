Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Suposta rede clandestina de abortos é investigada em Fortaleza

Um profissional de saúde estaria envolvido com o esquema.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
Foto de mulher gestante.
Legenda: Uma gestante teria sido dopada pelo companheiro para o aborto.
Foto: Imagem ilustrativa/Divulgação/Fiocruz.

Uma suposta rede clandestina de abortos em Fortaleza é investigada pelo Ministério Público do Estado do Ceará após um profissional de saúde realizar um aborto sem consentimento da gestante.

A investigação foi deflagrada por meio da Operação Rede Oculta, que teve o objetivo de desarticular o grupo suspeito de envolvimento na rede clandestina em Fortaleza.

A investigação foi iniciada pelo Núcleo de Investigação Criminal (Nuinc). Segundo a apuração, o companheiro da vítima teria dopado a mulher para que a gravidez fosse interrompida.

Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão na residência de suspeitos, localizadas na capital.

Veja também

teaser image
Segurança

Filha é presa após se passar por facção para extorquir mãe em Sobral

teaser image
Segurança

Ex-PM é condenado a 16 anos de prisão por matar jovem na delegacia de Camocim

teaser image
Segurança

Atirador esportivo é preso por vender medicamentos de emagrecimento em Fortaleza

Os suspeitos são investigados por supostas práticas dos crimes de aborto provocado pela gestante com o seu consentimento (art. 124 do CP), aborto provocado por terceiro (art. 125 do CP) e associação criminosa (art. 288 do CP). 

As medidas cautelares de busca e apreensão foram autorizadas pela 3ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza.

O Diário do Nordeste entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará para mais informações sobre a ocorrência e aguarda resposta.

Foto de mulher gestante.
Segurança

Suposta rede clandestina de abortos é investigada em Fortaleza

Um profissional de saúde estaria envolvido com o esquema.

Redação
Há 19 minutos
Fachada principal do MPCE (Ministério Público do Estado do Ceará) com seu logotipo, letreiros e uma entrada acessível com rampa, em dia ensolarado.
Segurança

PM é preso por suspeita de estupro contra filha de amigos no Ceará

Agente de segurança teria se aproveitado de criança de 12 anos.

Redação
Há 2 horas
Cearense do Grau era conhecido por vídeos com animais e fazendo a prática do 'grau'. Em fotos, ele aparece com papagaio no ombro e em cima de uma foto usando óculos escuro.
Segurança

Influenciador Cearense do Grau morre em intervenção policial em Maracanaú

Um revólver calibre .38 utilizado em uma tentativa de homicídio foi encontrado pela PMCE.

João Lima Neto
Há 2 horas
foto do mateus, vitima assassinada a tiros após dicussao em um bar em camocim. ele estava na delegacia quando foi morto.
Segurança

Ex-PM é condenado a 16 anos de prisão por matar jovem na delegacia de Camocim

O júri aconteceu nesta segunda-feira (24), em Fortaleza.

Emanoela Campelo de Melo
25 de Novembro de 2025
Submetralhadora artesanal é apreendida por PM no Ceará
Segurança

Submetralhadora artesanal é apreendida por PM no Ceará

O armamento apreendido é inspirado em armas compactas como MAC-10 e MAC-11.

Redação
25 de Novembro de 2025
Imagem mostra três homens da facção Comando Vermelho armados correndo entre casas e vestidos de preto com inscrições da Polícia Civil nas roupas.
Segurança

Grupo que usou uniforme da Polícia durante ataque a moradores de comunidade em Fortaleza é condenado

Segundo testemunhas, algumas casas foram atingidas com mais de 20 tiros.

Sofia Leite*
25 de Novembro de 2025
foto da fachada da delegacia com viatura da policia civil em frente
Segurança

Quem é o jovem membro do PCC que responde por 16 mortes e tentativas de homicídio no CE

Suspeito é membro de uma facção e foi preso no último sábado (22).

Emanoela Campelo de Melo
25 de Novembro de 2025
foto de um homem segurando nas maos cedulas de dinheiro, 100 reais.
Segurança

'Empresa fantasma': empresários são denunciados por crime contra o sistema financeiro

Os acusados teriam vínculo com uma gráfica que “nunca funcionou de fato”

Redação
25 de Novembro de 2025
Foto de agentes da polícia civil do Ceará.
Segurança

Filha é presa após se passar por facção para extorquir mãe em Sobral

A mulher possuía medida protetiva que proibia o contato com a mãe.

Redação
24 de Novembro de 2025
Medicamentos apreendidos com o suspeito.
Segurança

Atirador esportivo é preso por vender medicamentos de emagrecimento em Fortaleza

O suspeito já possui antecedentes criminais por porte ilegal de arma de fogo.

Redação
24 de Novembro de 2025
montagem de fotos de Juliette, Angelica e Juliana Paes em campanha contra o feminicídio.
Segurança

Caso Clarissa: Juliette reúne celebridades para campanha contra o feminicídio

Ação acontece na semana em que deve ocorrer nova audiência de instrução sobre o assassinato da enfermeira cearense.

Redação
24 de Novembro de 2025
foto da fachada do forum na cidade do crato, ceara.
Segurança

'Vai acabar levando bala': ex-policial deve ir a júri por matar empresário no CE

Ainda enquanto policial, o agente teria transportado o executor do crime e monitorado a vítima.

Emanoela Campelo de Melo
24 de Novembro de 2025
Fotos do jovem Paulo Victor. Uma delas, olhando para câmera e outra posada na praia.
Segurança

Jovem morre após passar mal em casa de shows em Fortaleza

Investigação está a cargo da Delegacia do 34º Distrito Policial.

João Lima Neto
24 de Novembro de 2025
A imagem mostra a fachada, em cor verde, do Presídio Estadual de Segurança Máxima do Ceará, localizado em Aquiraz.
Segurança

O que se sabe sobre decisão judicial para captar conversas entre presos e advogados no CE

A medida, que visa o combate às facções criminosas, deve ser reavaliada em 180 dias.

Messias Borges e Emerson Rodrigues
24 de Novembro de 2025
Homem embriagado atropela pessoas em saída de show em Caucaia
Segurança

Homem embriagado atropela pessoas em saída de show em Caucaia

O suspeito foi detido pela própria população, que acionou a PM em seguida.

Redação
23 de Novembro de 2025
Sobre uma superfície clara, há dois itens principais: à esquerda, um pacote plástico transparente lacrado com tarja vermelha, contendo um notebook prateado da marca Lenovo, um carregador e um envelope menor com etiquetas de identificação; à direita, um caderno de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2025, identificado como “2º dia” e cor laranja, com instruções impressas na capa e o logotipo do INEP.
Segurança

PF realiza operação no Ceará por suspeita de fraude no Enem

Agentes cumpriram mandado de busca e apreensão.

Matheus Facundo
23 de Novembro de 2025
Imagem mostra a fachada da Caixa Econômica Federal, em Horizonte.
Segurança

Homem vira réu por aplicar 'golpe do jacaré' em agência bancária do CE

Crime teria sido cometido com o auxílio de uma parceira não identificada pela Polícia.

Sofia Leite*
23 de Novembro de 2025
Policiais civis de costas próximo a viatura.
Segurança

Homem apontado como 'executor' do PCC é preso em Sobral

Outros dois suspeitos foram capturados em ação integrada das forças de segurança cearenses.

Redação
22 de Novembro de 2025
A imagem mostra um prédio branco, com marrom, onde funciona a Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente, em Fortaleza.
Segurança

Polícia Civil investiga morte de bebê abandonada no Centro de Fortaleza

A criança teria sido largada pelos responsáveis.

Redação
22 de Novembro de 2025
A imagem mostra um policial civil do Ceará em ação, com balaclava e colete balístico, e uma viatura policial ao fundo.
Segurança

Suspeito de guardar armas da facção PCC é preso no Interior do Ceará

O homem já tinha passagens pela Polícia.

Redação
22 de Novembro de 2025