Suposta rede clandestina de abortos é investigada em Fortaleza

Uma suposta rede clandestina de abortos em Fortaleza é investigada pelo Ministério Público do Estado do Ceará após um profissional de saúde realizar um aborto sem consentimento da gestante.

A investigação foi deflagrada por meio da Operação Rede Oculta, que teve o objetivo de desarticular o grupo suspeito de envolvimento na rede clandestina em Fortaleza.

A investigação foi iniciada pelo Núcleo de Investigação Criminal (Nuinc). Segundo a apuração, o companheiro da vítima teria dopado a mulher para que a gravidez fosse interrompida.

Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão na residência de suspeitos, localizadas na capital.

Os suspeitos são investigados por supostas práticas dos crimes de aborto provocado pela gestante com o seu consentimento (art. 124 do CP), aborto provocado por terceiro (art. 125 do CP) e associação criminosa (art. 288 do CP).

As medidas cautelares de busca e apreensão foram autorizadas pela 3ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza.

O Diário do Nordeste entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará para mais informações sobre a ocorrência e aguarda resposta.