Quadrilha interestadual é presa em Caucaia com dispositivo para roubar envelopes de caixas

Três homens suspeitos de atuar com clonagem de cartões e furtos envelopes de caixas eletrônicos em agências bancárias foram presos durante ação da Polícia Militar em Caucaia, neste domingo (12). Dois dos envolvidos na quadrilha já respondiam por crimes em São Paulo, em 2016. Outros casos semelhantes foram registrados na Bahia e em Pernambuco

Uma quarta pessoa envolvida conseguiu fugir durante ação policial. Eles usavam um dispositivo chamado por "Jacaré" para puxar envelopes de dentro dos caixas.

A Polícia Militar capturou o trio em uma agência da Caixa Econômica Federal, no Centro de Caucaia. No sábado (11), o grupo chegou a realizar um furto em uma agência do mesmo banco no Conjunto Ceará, em Fortaleza.

Assista:



Pelo crime ter ocorrido em uma instituição financeira pública, os homens foram levados para sede da Polícia Federal na capital cearense.