Quadrilha é presa com quatro armas de fogo e 144 munições no interior do Ceará

Uma quadrilha foi desarticulada pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), no Município de São Benedito, no interior do Ceará, na noite do último sábado (4). Quatro suspeitos foram presos com quatro armas de fogo e 144 munições.

Segundo informações da PMCE, policiais militares do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) receberam informações de que suspeitos de homicídio estavam escondidos em casas na Rua Manoel Bilega, no bairro Corrente, em São Benedito, por volta de 18h30.

"As equipes foram até o local e realizaram um cerco policial, que resultou na captura de Antônio Rutiele Ribeiro de Carvalho, 27, Luan Lima de Oliveira, 22, Francisco José Dias Gomes, 20, e Francisco Francimar Maxsuel Alves da Silva, 18", descreveu a Corporação.

Com a quadrilha, foram apreendidos duas pistolas de calibre 9mm, dois revólveres de calibre 38, 105 munições intactas calibre 9mm e 39 munições intactas calibre 38.

Suspeitos e material apreendido foram levados à Delegacia Regional de Tianguá, da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), onde os presos foram autuados pelos crimes de associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo. A participação dos mesmos no homicídio será investigada.

Suspeitos já tinham passagem pela Polícia

A Polícia Militar do Ceará elencou a lista de antecedentes criminais dos suspeitos presos. Confira: