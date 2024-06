Prefeitura empossa mais 255 guardas municipais para reforçar segurança de Fortaleza

Mais 255 guardas municipais passarão a integrar o quadro de reforço da segurança de Fortaleza a partir desta quinta-feira (27). A Prefeitura fará uma solenidade para empossar os novos agentes da segunda turma do último concurso da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF).

A turma assinou o termo de posse no último dia 13 de maio, na sede da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã (Sesec). Os candidatos foram confirmados após passarem na perícia médica do Instituto de Previdência do Município (IPM).

Até o fim do ano, a gestão informa que serão 1.000 guardas reforçando o quadro da GMF em Fortaleza.

Veja também Segurança Líder de organização criminosa ligado ao PCC é preso em operação no Ceará Segurança Dois suspeitos são mortos em confronto com a Polícia Militar em Sobral Segurança Maníaco da Moto será tema do Linha Direta desta quinta-feira (27); relembre caso

Concurso

O último concurso da Guarda Municipal teve mil vagas. Foram 750 de ampla concorrência, 200 para pessoas negras e pardas e 50 para pessoas com deficiência.

A carga horária dos aprovados de 240 horas mensais, com remuneração inicial de R$ 3.152,78, além de auxílio-alimentação, podendo acrescentar outras vantagens inerentes ao desempenho da função.

Serviço

Formatura de 255 agentes da primeira turma do concurso da Guarda Municipal