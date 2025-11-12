Diário do Nordeste
Poste municipal despenca e atinge carro na Lagoa Redonda, em Fortaleza

A motorista do veículo não sofreu ferimentos.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
Montagem de fotos mostra poste caído sobre carro branco.
Legenda: O poste destruiu parte do veículo.
Foto: Arquivo Pessoal.

Um poste municipal despencou e atingiu o capô e o para-brisa de um carro na manhã desta quarta-feira (12), na avenida José Arthur de Carvalho, em Fortaleza. O caso aconteceu próximo à Areninha da Lagoa Redonda. Única a bordo, a motorista Tereza Sandre, 42, não se feriu. "Nasci de novo", disse ela.

Segundo a administradora, o poste caiu sobre o carro durante uma manobra de retorno, sem que ela tivesse encostado nele. Ela contou ainda que se assustou com o baque e saiu de imediato do veículo. "Um rapaz que estava perto disse que eu saí e não me dei conta que era um poste que tinha fiação", acrescentou.

Pelas imagens do incidente, acessadas pelo Diário do Nordeste, o poste sofreu uma rachadura na base e destruiu parte do para-brisa do veículo. "Eu tive tanta sorte [de sair ilesa]", constatou Tereza, que registrou um boletim de ocorrência sobre o caso no 35º Distrito Policial.

Veículo branco com para-brisa rachado devido à queda de poste.
Legenda: O para-brisa do veículo ficou totalmente danificado.
Foto: Arquivo Pessoal.

O que aconteceu?

Inicialmente, devido à fiação elétrica, Tereza acreditava que a estrutura era de responsabilidade da Enel Ceará. A reportagem entrou em contato com a distribuidora de energia, que enviou uma equipe ao local e constatou se tratar de um "mini poste" pertencente à areninha do bairro — ou seja, à Prefeitura de Fortaleza.

Poste rachado na base.
Legenda: Segundo a motorista do veículo, o poste rachou na base.
Foto: Arquivo Pessoal.

O Diário do Nordeste também entrou em contato com a Secretaria da Conservação e Serviços Públicos (SCSP) e solicitou explicações sobre a manutenção do poste. A pasta foi questionada ainda sobre o que pode ter causado a queda e se a Prefeitura prestou assistência à vítima.

Em nota, a secretaria informou que enviou equipe ao local e retirou o poste danificado. Disse, também, que iniciou os trâmites técnicos para apurar as causas do ocorrido e que fará a substituição do equipamento até sexta-feira (14), com o restabelecimento da iluminação na área.

"A SCSP reforça que é fundamental que a população acione a Central 156 [telefone ou aplicativo] sempre que identificar postes danificados ou com sinais de desgaste, permitindo que as equipes atuem de forma preventiva. Não havia registros de solicitação relacionados a esse ponto", afirmou a pasta, garantindo fazer manutenções rotineiras e substituições de equipamentos sempre que é verificada a necessidade técnica.

A Prefeitura garantiu ainda que avaliará a responsabilidade do Município nos danos materiais causados ao carro de Tereza e seguirá com os "trâmites administrativos cabíveis".

