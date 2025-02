Policial penal é investigado por extorsão de R$ 800 mil contra empresário em Fortaleza e punido por post em rede social

Um policial penal foi alvo de duas portarias da Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário do Ceará (CGD), que abriu uma nova investigação administrativa contra o servidor, acusado de extorsão, e o puniu com perda de 50% do salário, por 45 dias, em razão de uma publicação em uma rede social. As decisões foram publicadas no Diário Oficial do Estado (DOE) da última quinta-feira (20).

A Controladoria instaurou um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) contra Myke Alone Barbosa de Sousa diante do indiciamento, em inquérito policial, pelo crime de extorsão, que teria sido praticado em Fortaleza, no dia 16 de março de 2023. Segundo a CGD, "a conduta do servidor, prima facie, violou os deveres funcionais" e o policial, em tese, praticou transgressões disciplinares.

Na esfera criminal, Myke Alone já foi denunciado pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) pelo caso de extorsão, junto do seu primo, Brendo Wills Barbosa de Souza, no dia 1º de agosto de 2024. A denúncia foi recebida pela 1ª Vara Criminal de Fortaleza, da Justiça Estadual, e os dois acusados viraram réus, no dia 5 de agosto último.

Conforme a denúncia, a dupla foi até o local de trabalho de um empresário, no bairro Jardim Guanabara, exigir um pagamento de R$ 800 mil. Os acusados teriam abordado uma funcionária da vítima e mostrado uma foto dele e de familiares, para exigir o dinheiro, na alegação de que tinham sofrido "um golpe" do empresário. Em contrapartida, o empresário disse à Polícia que, poucos dias antes da extorsão, fez uma compra de sete veículos em uma loja de carros, por R$ 800 mil, mas não recebeu nenhum veículo.

A vítima afirmou ainda que recebeu uma mensagem, pelo aplicativo WhatsApp, "também cobrando a quantia de R$ 800.000,00 e dizendo que caso ele queira fazer acordo entre em contato, caso não, ele está 'decretado', como também recebeu um áudio, mas não reconhece a voz dessa pessoa, dizendo que ele tentasse resolver para que ele tenha paz e sua família", narrou o Ministério Público, na denúncia.

A defesa do policial penal Myke Alone Barbosa de Sousa informou que não tem conhecimento das decisões e prefere não se manifestar, neste momento. O espaço segue aberto para futuras manifestações.

A defesa de Brendo Wills Barbosa de Souza não foi localizada, mas alegou, no processo criminal, que "os fatos imputados ao acusado não ocorreram conforme sustentado pelo órgão ministerial, o que será devidamente demonstrado ao final da instrução processual, momento propício para uma análise aprofundada da questão".

Comentário em rede social

A Controladoria Geral de Disciplina também puniu o policial penal Myke Alone Barbosa de Sousa com 45 dias de suspensão, por descumprimento de deveres da função pública e pelo cometimento de transgressões disciplinares. Entretanto, a CGD converteu a suspensão em perda de 50% dos vencimentos referentes ao período, "sendo obrigado o policial penal a permanecer em serviço, tendo em vista o interesse público e a essencialidade do serviço prestado".

Segundo a portaria publicada no Diário Oficial, um relatório elaborado pela Coordenadoria de Inteligência (Coint) da Secretaria da Administração Penitenciária do Ceará (SAP) apontou que, "no dia 24 de janeiro de 2024, o Policial Penal acima citado teria postado em uma publicação no aplicativo Instagram do Sindicato dos Policiais Penais do Estado do Ceará - SINDPPENCE, por intermédio de uma conta falsa, afirmando que adentraria nas alas armado e descarregaria 45 (quarenta e cinco) munições, alertando para que os demais policiais não cruzassem os braços".

Myke Alone responde a processos criminal e administrativo por ferir detentos com um suposto "tiro de advertência", em um presídio em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), em março do ano passado. O policial penal foi denunciado pelo Ministério Público do Ceará pelo crime de tortura e virou réu na Justiça.