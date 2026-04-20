Policial militar resgata mãe e filho durante enchente em Fortaleza

Um ato de coragem marcou a madrugada deste domingo (19) em Fortaleza, durante as fortes chuvas que atingiram a capital cearense. Um policial militar do 5º Batalhão da Polícia Militar do Ceará resgatou uma mãe com o filho que corria risco de ser arrastada pela correnteza no bairro Conjunto Ceará.

O soldado Lorran retornava de um serviço por volta de 00h20 quando se deparou com a situação de perigo.

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Ao passar pela avenida central do bairro, ele avistou uma mulher com o filho tentando atravessar a via sob forte enxurrada, em meio à correnteza provocada pelas intensas chuvas.

Diante do risco iminente, o policial não hesitou. Ele interveio rapidamente, prestando apoio às vítimas e garantindo que mãe e filho conseguissem atravessar em segurança e chegar ilesos à residência da família.

Após o resgate, Lorran destacou o compromisso da profissão com a proteção da sociedade. Segundo o militar, a satisfação em ajudar o próximo é parte essencial da missão policial. Ele ressaltou que, desde a formação, é orientado a servir e proteger, e que, diante de uma situação como aquela, não poderia agir de outra forma.