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Ex-vereador é morto a facadas ao tentar separar briga em Hidrolândia, no Interior do CE

José Orlean Pereira Souza também era comerciante no município.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
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José Orlean Pereira Souza.
Legenda: Orlean Pereira era proprietário de uma pousada e churrascaria em Hidrolândia.
Foto: Divulgação.

Um homem de 60 anos foi morto a facadas na cidade de Hidrolândia, no Interior do Ceará, na noite desse sábado (18). A vítima foi identificada como José Orlean Pereira Souza, comerciante e ex-vereador do município, eleito em 2012. 

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a vítima estava em um estabelecimento comercial, quando se envolveu em uma briga de terceiros e acabou sendo ferido. 

Orlean foi socorrido em estado grave para um hospital municipal, mas não resistiu aos ferimentos. 

Ainda conforme a SSPDS, o suspeito do crime já foi identificado, e equipes das polícias civil e militar estão em diligências para localizá-lo. O caso é investigado pela Delegacia de Crateús.

Orlean Pereira era proprietário de uma pousada e churrascaria em Hidrolândia. Ele foi vereador municipal e tentou a reeleição em 2024 pelo PODE.

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Nota de pesar

Na manhã deste domingo (19), a Prefeitura de Hidrolândia divulgou nota de pesar pela morte do ex-vereador, citado como um cidadão que dedicou parte de sua vida ao desenvolvimento do município. 

"Neste momento de dor, nos solidarizamos com familiares, amigos e toda a população hidrolandense, reconhecendo sua trajetória e contribuição para a história de Hidrolândia. Que Deus conforte o coração de todos e conceda força para enfrentar esta perda irreparável", diz o comunicado.

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