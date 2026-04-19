Ex-vereador é morto a facadas ao tentar separar briga em Hidrolândia, no Interior do CE

Um homem de 60 anos foi morto a facadas na cidade de Hidrolândia, no Interior do Ceará, na noite desse sábado (18). A vítima foi identificada como José Orlean Pereira Souza, comerciante e ex-vereador do município, eleito em 2012.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a vítima estava em um estabelecimento comercial, quando se envolveu em uma briga de terceiros e acabou sendo ferido.

Orlean foi socorrido em estado grave para um hospital municipal, mas não resistiu aos ferimentos.

Ainda conforme a SSPDS, o suspeito do crime já foi identificado, e equipes das polícias civil e militar estão em diligências para localizá-lo. O caso é investigado pela Delegacia de Crateús.

Orlean Pereira era proprietário de uma pousada e churrascaria em Hidrolândia. Ele foi vereador municipal e tentou a reeleição em 2024 pelo PODE.

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Nota de pesar

Na manhã deste domingo (19), a Prefeitura de Hidrolândia divulgou nota de pesar pela morte do ex-vereador, citado como um cidadão que dedicou parte de sua vida ao desenvolvimento do município.

"Neste momento de dor, nos solidarizamos com familiares, amigos e toda a população hidrolandense, reconhecendo sua trajetória e contribuição para a história de Hidrolândia. Que Deus conforte o coração de todos e conceda força para enfrentar esta perda irreparável", diz o comunicado.