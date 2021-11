Policial cai de viaduto em Fortaleza ao tentar pular entre pistas durante perseguição

Um policial militar (PM) caiu do viaduto da Murilo Borges, no bairro Aerolândia, em Fortaleza, ao tentar pular entre pistas durante a perseguição de um suspeito. O acidente ocorreu na noite desta quinta-feira (11).

O PM fazia parte de um acompanhamento tático iniciado após denúncia de um assalto dentro de um ônibus. A queda ocorreu durante a perseguição.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou os primeiros socorros e encaminhou o policial para unidade hospitalar. Segundo a PM, o agente está internado, mas o quadro geral é considerado estável.

Perseguição

Segundo a PM, por volta das 20h de quinta, a equipe do 22º Batalhão Policial Militar foi informada de que dois suspeitos assaltaram um transporte coletivo.

Em seguida, um casal em uma motocicleta foi até a viatura e apontou um suspeito saindo do matagal, que foi capturado pela composição. Ele foi identificado como João Acácio Barbosa da Silva, de 21 anos.

Com ele, segundo a polícia, foi apreendida uma faca e um aparelho que teria sido roubado de uma das vítimas do crime.

As buscas pelo segundo suspeito continuaram. O homem foi localizado no sentido contrário da viatura, do outro lado do viaduto, momento em que a viatura de Força Tática, no qual estava o cabo Gonçalves, realizava apoio nas buscas ao segundo suspeito.

Nesse momento, o policial desembarcou da viatura e tentou pular de um viaduto ao outro. O agente perdeu equilíbrio e caiu.