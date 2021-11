Administradores são presos por aplicar 'golpe do financiamento' na venda de veículos em Fortaleza

Dois administradores de lojas de revenda de veículos suspeitos de participação em um esquema fraudulento para venda de carros foram presos em flagrante, nessa quarta-feira (10), nos bairros Demócrito Rocha e Cidade dos Funcionários, em Fortaleza.

Segundo a Polícia Civil, os homens, de 42 e 54 anos, simulavam a venda de veículos, por meio de documentos de supostos compradores, que na realidade também são vítimas, cuja documentação era utilizada sem permissão, com documentos de veículos, que não tinham a venda consentida pelos seus proprietários.

Os suspeitos, conforme a investigação, se remuneravam pela cessão de suas senhas de acesso aos sistemas de financiamento bancário de veículos, bem como pelas falsas vendas, sendo que também recebiam a comissão do banco, além do valor do veículo.

Com a descoberta do esquema criminoso, uma agência bancária bloqueou parte do valor que seria utilizado mais tarde no "golpe do financiamento".

Alerta

Conforme o delegado adjunto da Delegacia de Combate aos Crimes de Lavagem de Dinheiro (DCLD), Kim Barreto, a orientação para as pessoas é que, "ao primeiro sinal de abalo de crédito, realizem o Boletim de Ocorrência e procurem a instituição bancária e contestem a fraude".

Ele salienta que "as pessoas não devem entregar suas informações pessoais a quem quer que seja, nunca clicar em links suspeitos, proteger suas senhas e, mais recentemente, evitar fotos em redes sociais que se assemelham a fotos 3×4, além de ter cuidado com as informações postadas nas redes", ressalta.

A DCLD também lembra que os vendedores, com acesso ao sistema bancário para financiamento de veículos, não podem ceder senhas gratuitamente ou sob remuneração, uma vez que o código é pessoal e intransferível, com finalidade de evitar fraudes e proteger o funcionário, clientes e terceiros, bem como as instituições financeiras.

