'Operação Cangalha': quase 700 pessoas envolvidas com crime organizado são presas no Ceará

O Ceará realizou, entre 6 de setembro e 4 de novembro, 690 prisões de pessoas envolvidas com o crime organizado. As capturas foram realizadas durante a "Operação Cangalha", desencadeada pela Secretaria de Operações Integradas (Seopi) do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) em toda a região Nordeste.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) do Estado, as prisões foram realizadas mediante o cumprimento de mandados e também por meio de autos de prisão em flagrante, lavrados no Ceará, que ficou em primeiro lugar na quantidade de capturas.

Esse número corresponde a 45,8% do total de capturas efetuadas em todo o Nordeste durante a ação integrada, quando 1.505 pessoas foram presas.

O segundo estado que mais prendeu pessoas envolvidas em ações criminosas foi Pernambuco, com 534 prisões, seguido da Bahia, com 125 capturas.

Quando se trata dos autos de prisão em flagrante, o Ceará também esteve em primeiro lugar, com 551 procedimentos lavrados nas delegacias da Polícia Civil. O número corresponde a 57,2% dos autos lavrados nos nove estados nordestinos – um total de 962.

Apreensões de armas de fogo

Equipes da Segurança Pública do Estado apreenderam 530 armas de fogo, o que corresponde a 53,8% do total de 985 dispositivos retirados de circulação nos nove estados nordestinos.

Ao todo, a "Operação Cangalha" resultou nas apreensões de 345 revólveres, de 141 pistolas, de 281 armas artesanais, de 97 espingardas, de dez metralhadoras, de oito fuzis e de 10.271 munições.