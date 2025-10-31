Diário do Nordeste
Segurança

Box de cross training é alvo de furto de eletrônicos em Fortaleza; assista

Outra pessoa dava apoio na ação do lado de fora, diz direção de empreendimento

Redação 15 de Setembro de 2025
Foto que contém várias revendedoras de veículos na avenida José Bastos

Negócios

Com 120 lojas de carros, avenida José Bastos é conhecida como corredor do automóvel desde os anos 70

Luciano Rodrigues 04 de Setembro de 2025
Chuva em Fortaleza em 14 de maio de 2024

Ceará

Fortaleza amanhece novamente sob chuva intensa um dia após casas serem alagadas

Trechos da Capital registram alagamento e trânsito intenso nesta manhã de terça-feira (14)

Carol Melo 14 de Maio de 2024
Polícia Militar

Segurança

Policial militar é morto após tentativa de assalto no bairro Demócrito Rocha

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social está investigando o caso

Redação 21 de Janeiro de 2024
Caixa d'água cai sobre apartamento no bairro Demócrito Rocha em Fortaleza

Ceará

Caixa d'água cai sobre apartamento e bombeiros evacuam condomínio no Demócrito Rocha, em Fortaleza

Segundo os bombeiros, o sistema de boia da caixa d'água teria falhado, o que culminou no rompimento da estrutura

Redação 19 de Outubro de 2023
Polícia Civil do Ceará

Segurança

Administradores são presos por aplicar 'golpe do financiamento' na venda de veículos em Fortaleza

Eles se remuneravam pela cessão de suas senhas de acesso aos sistemas de financiamento bancário de veículos, bem como pelas falsas vendas

Redação 12 de Novembro de 2021
droga

Segurança

Cearense suspeito de armazenar 780 kg de droga em Fortaleza é preso na Argentina

Ilícitos foram apreendidos no dia 11 de setembro em um terreno privado no bairro Demócrito Rocha

Redação 13 de Outubro de 2021
Mulher loira de cabelo amarrado usando máscara de proteção facial, blusa e short rosa e tênis preto atravessando faixa de pedestres em Fortaleza, no Ceará

Metro

Avenida Lineu Machado recebe segunda maior faixa de pedestres de Fortaleza nesta quinta-feira (23)

A ideia é proporcionar uma maior área de visibilidade e travessia de pedestres que desejam acessar o Hospital da Mulher

Redação 23 de Setembro de 2021

Segurança

Motorista avança sinal vermelho, colide com outro veículo e capota no Demócrito Rocha

Os condutores dos veículos tiveram apenas ferimentos leves

Redação 26 de Setembro de 2020
foto

Metro

Árvore cai e bloqueia passagem de veículos na Rua Sergipe, no Demócrito Rocha

A árvore caiu no meio da via, no final da manhã

Redação 14 de Setembro de 2020
