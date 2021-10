Cearense suspeito de armazenar 780 kg de droga em Fortaleza é preso na Argentina

Um cearense suspeito de ser o responsável por armazenar 780 kg drogas em um terreno privado na Avenida Carneiro de Mendonça, no Demócrito Rocha, em Fortaleza, foi preso na Argentina no último dia 7 de outubro. O entorpecente já havia sido localizado no dia 11 de setembro.

A Delegacia de Narcóticos (Denarc), da Polícia Civil do Ceará, informou que os detalhes da investigação serão repassados ainda nesta quarta-feira (13).

Esta matéria será atualizada em seguida.

Apreensão

Os ilícitos foram encontrados por agentes do Comando Tático Motorizado (Cotam), da PMCE, após denúncias anônimas que indicavam uma movimentação suspeita no terreno. O local servia de estacionamento para veículos de concessionárias da região.

Com autorização de dois seguranças do terreno, os PMs entraram na propriedade e encontraram a droga empacotada e empilhada, sendo 762 kg de maconha e 18 kg de crack.

Os dois homens que se apresentaram como seguranças do terreno, assim como a droga, foram conduzidos à Delegacia de Narcóticos (Denarc), no bairro de Fátima.