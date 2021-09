Polícia Militar apreende 780 kg de drogas em terreno particular em Fortaleza

Policiais militares do Comando Tático Motorizado (Cotam), da Polícia Militar do Ceará (PMCE), apreenderam 780 kg de drogas que estavam em um terreno particular localizado na Avenida Carneiro de Mendonça, no bairro Demócrito Rocha, em Fortaleza, na tarde deste sábado (11). Dois suspeitos foram conduzidos à Delegacia.

Segundo o tenente Thiago Holanda, do Cotam, a Polícia recebeu denúncias anônimas e levantou informações, a partir do Setor de Inteligência da Instituição, de que havia uma movimentação suspeita no terreno, que poderia indicar o tráfico de entorpecentes. O local era utilizado também como estacionamento para veículos de concessionárias da região.

No início da tarde deste sábado (11), equipes policiais se deslocaram para o local e, com a autorização de dois homens que se apresentaram como seguranças do terreno, entraram na propriedade e localizaram a droga empacotada e empilhada.

780 kg A primeira pesagem aponta que a carga de entorpecentes é composta por 18 kg de crack e cerca de 762 kg de maconha. A suspeita da Polícia é que essa droga seria distribuída pelo Estado.

Os dois homens que se apresentaram como seguranças do terreno, assim como a droga, foram conduzidos à Delegacia de Narcóticos (Denarc), da Polícia Civil do Ceará (PCCE), no bairro de Fátima, em Fortaleza.

As denúncias da população podem ser enviadas para o número (85) 99997.3734 (somente WhatsApp), do Comando Tático Motorizado, ou para o telefone 181, o Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).