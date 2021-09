Avenida Lineu Machado recebe segunda maior faixa de pedestres de Fortaleza nesta quinta-feira (23)

A Avenida Lineu Machado, no bairro Demócrito Rocha, receberá nesta quinta-feira (23) a segunda maior faixa de pedestres de Fortaleza. O projeto, que será implantado no cruzamento com a Avenida Carneiro de Mendonça, contempla duas faixas de 18 metros de extensão.

De acordo com a Autarquia Municipal de Trânsito (AMC), a ideia é proporcionar uma maior área de visibilidade e travessia de pedestres que desejam acessar o Hospital e Maternidade Dra. Zilda Arns Neumann (Hospital da Mulher).

Dois espaços da via, com área total de 578 m², receberão o projeto Praças Vivas. Os locais serão contemplados com uma série de intervenções, como limpeza, urbanismo tático, pinturas lúdicas e mobiliário urbano.

Espaços ociosos

A medida, segundo o órgão, visa contribuir para a ocupação democrática de espaços ociosos da malha viária da capital cearense.

Conforme a instituição, cerca de 23.371 veículos trafegam em média todos os dias pela Avenida Lineu Machado e 25.842 pela Avenida Carneiro de Mendonça.

'Cidade para Mulheres'

A ação integra o “Cidade para Mulheres”, projeto-piloto que dará mais visibilidade a diversos pontos da Avenida Lineu Machado, como paradas de ônibus e espaços sem uso, por meio do urbanismo tático, requalificação de passeios, melhoria de iluminação e arte urbana.

O conjunto de medidas, cujo objetivo é incentivar o combate à violência contra a mulher, é adotado a partir da identificação de áreas apontadas inseguras em levantamento colaborativo feito com a população feminina a partir da plataforma Google Maps.

Maior faixa de pedestres da cidade

A maior faixa de pedestres de Fortaleza tem 40 metros de extensão e fica no cruzamento das avenidas Tristão Gonçalves com Liberato Barroso, no Centro da cidade.

Para implementar este tipo de equipamento, técnicos do Programa de Ações Imediatas de Transporte e Trânsito da AMC analisam áreas chamadas polos geradores de viagens.

Elas têm uma maior circulação de pedestres em virtude de empreendimentos implantados nas proximidades e são as mais propícias a receberem esse tipo de intervenção.