Centro de Fortaleza terá maior faixa de pedestres do Brasil, diz AMC

A maior faixa de pedestres do Brasil será instalada em um cruzamento no Centro de Fortaleza, de acordo com a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC). O dispositivo terá 40 metros de extensão e deve ser finalizado na próxima segunda-feira (31).

A faixa será instalada no cruzamento da Av. Tristão Gonçalves com a Rua Liberato Barroso. Ela faz parte de um conjunto de intervenções de segurança viária no bairro e visa a dar mais tranquilidade para realizar a travessia.

A sinalização contará ainda com o aumento da área da calçada através de cores chamativas, segundo a Autarquia. Na semana seguinte, a Av. Tristão Gonçalves também deve receber ciclofaixa ligando a Av. Duque de Caxias até a Rua Castro e Silva, totalizando 1,5 km de extensão.

O Centro é um dos bairros mais movimentados da Capital cearense. A AMC estima que, diariamente, sejam realizadas 216 mil viagens até lá, sendo 66% a pé, de ônibus, bicicleta e metrô. Tanto fluxo também amplia o risco de acidentes: nos últimos cinco anos, o bairro registrou 5.493 mil sinistros.

Desse total, 439 foram atropelamentos, ou seja, atingiram usuários mais vulneráveis. Por isso, o Centro também receberá uma Área de Trânsito Calmo, facilitando viagens com mais segurança para os pedestres.

O pacote de mudanças para a área inclui:

Instalação de 14 travessias elevadas e moderação na velocidade até o fim de junho;

e moderação na velocidade até o fim de junho; Novo limite de 30 km/h nas vias internas dentro do quadrilátero formado pela Av. Imperador, Rua João Moreira, Rua Sena Madureira e Av. Duque de Caxias passará a ser, bem como a Av. Tristão Gonçalves

Novo limite de 50 km/h no corredor da Av. Imperador ;

; Renovação de 93 cruzamentos (15 receberão tachões e 10 o programa Esquina Segura;

Instalação de 28 tempos exclusivos para pedestres em todos os semáforos situados ao longo da Imperador e da Tristão Gonçalves;

para pedestres em todos os semáforos situados ao longo da Imperador e da Tristão Gonçalves; Prolongamento da calçada viva até a Santa Casa de Misericórida e outras ruas, como Floriano Peixoto e Assunção.