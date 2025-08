Polícia Militar interrompe 'rolezinho' com 30 motos em alta velocidade, em Fortaleza

Policiais militares do Ceará interceptaram um motociclista e dispersaram um grupo de aproximadamente 30 pessoas na madrugada de sábado (2). Eles realizavam um “rolezinho” com diversas irregularidades no início da Via Expressa, em Fortaleza.

Os agentes realizavam o patrulhamento de rotina por volta de 1h30 quando visualizaram o grupo. De acordo com os PMs, os motociclistas trafegavam em alta velocidade, com escapamentos adulterados, veículos sem placas e condutores colocando em risco a segurança viária.

Houve uma tentativa de interceptação de todo o grupo, contudo, os motociclistas fugiram. Um dos infratores foi acompanhado pela viatura policial.

O condutor, um homem de 23 anos, avançou três sinais vermelhos durante a tentativa de fuga e foi interceptado em frente ao Iate Clube, na Avenida Vicente de Castro. Ele não possuía habilitação e conduzia uma motocicleta Honda Fan de cor azul.

O suspeito e o veículo foram conduzidos ao 2º Distrito Policial (2º DP), onde foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) com base no Art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Após os procedimentos legais, o homem foi liberado.