Polícia apreende 15 kg de maconha com jovem integrante de facção criminosa no Jangurussu

Um jovem identificado como Caio Ferreira Castro, 18 anos, foi preso, nesta sexta-feira (18), com 15 quilos de maconha dentro de uma residência, no bairro Jangurussu, em Fortaleza. Dentro da casa, os agentes de segurança encontraram uma munição não deflagrada de fuzil calibre 556, um carregador de pistola 380, uma balança de precisão, um celular e outros materiais utilizados para o preparo da droga.

A Polícia Civil afirmou que, a prisão do jovem, como a apreensão da droga e dos outros materiais, são resultados de investigações realizadas pelo 30° Distrito Policial nos últimos meses. A polícia investiga a atuação de facções criminosas envolvidas em vários crimes como homicídios, tráfico de drogas e expulsão de moradores na região do Grande Jangurussu.

Abordagem

Com as investigações em curso, os policiais civis chegaram até um imóvel na região conhecida por Jagatá, onde seria a nova casa do jovem. Após a abordagem do suspeito, a Polícia Civil seguiu até um imóvel de sua propriedade, onde foi apreendido o entorpecente e os materiais.

O jovem foi levado ao 30° Distrito Policial, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e por integrar organização criminosa. Quando adolescente, de acordo com a polícia, ele já havia respondido a um ato infracional também análogo à traficância de entorpecentes.