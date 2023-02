Podcast Pauta Segura: cinco anos do atentado cinematográfico com cúpula de facção criminosa

O que e quem está por trás de um atentado cinematográfico que teve como vítimas dois membros da cúpula da maior facção criminosa da América Latina? Neste 17º episódio do Podcast Pauta Segura trazemos os bastidores da apuração de um duplo homicídio que marcou a história da Segurança Pública do Ceará e que completou cinco anos, sem data para desfecho processual prevista.

O editor Emerson Rodrigues e a repórter Emanoela Campelo conversam sobre a apuração acerca dos assassinatos de Rogério Geremias de Simone, o 'Gegê do Mangue', e Fabiano Alves de Sousa, o 'Paca'.

Gegê e Paca foram assassinados em uma reserva índigena, em Aquiraz, no dia 15 de fevereiro de 2018. Cinco anos após, processos tramitam com 10 réus, e na fase de apresentação dos memoriais finais.

Legenda: Gege e Paca

As mortes dos membros da sintonia final de uma facção criminosa paulista traz a público o desgaste interno vivido no grupo armado e coloca de vez o Ceará no mapa de interesse do tráfico internacional de drogas.

OUÇA UM NOVO EPISÓDIO A CADA SEGUNDA-FEIRA, NO SEU TOCADOR DE PODCAST PREFERIDO:

Amazon

Apple

Deezer

Google Podcasts

Spotify

YouTube

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail CADASTRAR