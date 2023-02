Ligações perigosas: podcast 'Pauta Segura' aborda quebra de sigilo telefônico e telemático no Ceará

O Podcast 'Pauta Segura' chega ao 15º episódio trazendo detalhes sobre os bastidores da reportagem que resultou na matéria: 'Quebra de sigilo telefônico: Ceará é Estado do Nordeste com mais decisões, conforme CNJ'.

Nos últimos anos, as interceptações legalizadas contribuíram para que as autoridades tivessem acesso aos detalhes sobre grandes ações criminosas, levando os suspeitos à condição de denunciados e posteriormente réus na Justiça.

O editor Emerson Rodrigues e a repórter Emanoela Campelo falam desde o ponto de partida da pauta até a realização das entrevistas que abordam a importância de uma quebra de sigilo e o temor da invasão de privacidade.

Conforme o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em 2020 e 2021, o Ceará foi o estado do Nordeste com mais decisões de interceptação. Em dois anos, foram quase 27 mil decisões no Brasil, sendo 1.370 só no Ceará.

Dentre casos de repercussão com quebra de sigilo estão: a vez em que a Justiça autorizou a interceptação de conversas de Valeska Pereira Monteiro, a 'Majestade', que resultou na 'Operação Anullare' e no caso que desvendou o esquema do 'monopólio do jogo do bicho'.

