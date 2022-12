Podcast Pauta Segura discute apreensões e prisões consideradas ilegais pela Justiça no Ceará

O oitavo episódio do podcast Pauta Segura, publicado pelo Diário do Nordeste nesta segunda-feira (19), discute apreensões e prisões consideradas ilegais pela Justiça no Ceará.

O editor de Segurança, Emerson Rodrigues, e o repórter Messias Borges abordam três decisões judiciais que anularam apreensões e prisões realizadas pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE), em 2021 e 2022, e soltaram suspeitos de cometer crimes como tráfico de drogas e integrar organização criminosa.

No primeiro caso abordado no podcast, o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) acatou pedido de habeas corpus da Defensoria Pública Geral do Ceará e determinou a anulação de decisão de Primeira Instância que expediu um mandado de busca e apreensão coletivo, cumprido pela Polícia Civil em um residencial no bairro Edson Queiroz, em Fortaleza. A Defensoria tratou a ação policial como "criminalização da pobreza".

A segunda ocorrência com busca considerada ilegal, a Justiça Estadual anulou as provas de um processo criminal contra 219 denunciados de integrar uma facção paulista - dos quais 138 estavam presos - por entender que o acesso aos dados de um aparelho celular, na investigação, se deu de forma ilegal.

No caso mais recente, ocorrido na semana passada, o TJCE anulou todas as provas de um processo criminal, que reúne 9 acusados de integrar uma organização criminosa carioca, em razão da apreensão "inconstitucional" do aparelho celular de um suspeito, que não era o alvo dos mandados judiciais que os policiais civis cumpriam.

