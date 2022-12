Podcast 'Pauta Segura' traz bastidores sobre Irmã Ruiva: a mulher que negociava mortes pelo WhatsApp

O Podcast 'Pauta Segura', do Diário do Nordeste, chega ao sexto episódio. Nesta segunda-feira (28), a conversa do editor Emerson Rodrigues é com a repórter Emanoela Campelo, que trouxe detalhes sobre a atuação das mulheres na liderança das facções criminosas.

O episódio tem como foco a história de Almerinda Marla Barbosa de Sousa, conhecida como "Irmã Ruiva". A mulher foi presa em 2020 e, a partir de um relatório da Polícia Civil que a reportagem teve acesso, foi percebido que ela estava à frente do 'Tribunal do Crime', negociando mortes pelo WhatsApp.

A análise de um aparelho celular apreendido com uma liderança criminosa levou os investigadores a descobrirem uma série de crimes, incluindo ainda um suposto esquema de negociação milionária de apartamentos do programa federal "Minha Casa, Minha Vida" junto a facção a qual pertence 'Irmã Ruiva'.

Mas como a mulher chegou à posição de comando na facção criminosa carioca? Esta e outras perguntas são desvendadas neste novo episódio do 'Pauta Segura'.

OUÇA UM NOVO EPISÓDIO A CADA SEGUNDA-FEIRA, NO SEU TOCADOR DE PODCAST PREFERIDO:

Amazon

Apple

Deezer

Google Podcasts

Spotify

YouTube

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil