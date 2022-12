Podcast 'Pauta Segura' traz detalhes da reportagem sobre luta de família que busca Justiça há 8 anos

O sétimo episódio do Podcast 'Pauta Segura', do Diário do Nordeste, vai tratar sobre a reportagem que ilustrou o drama da família do pedreiro Francisco Ricardo Costa de Sousa, o 'Tico'. Nesta segunda-feira (12), a conversa do editor Emerson Rodrigues é com a repórter Emanoela Campelo. Os dois jornalistas revelam detalhes da luta dos parentes de 'Tico' para provar que ele foi morto por policiais.

No dia 13 de fevereiro de 2014, Francisco Ricardo estava em uma bicicleta a caminho da casa da mãe, na Maraponga. Quando faltavam apenas quatro quarteirões para a chegada ao destino seguro, o pedreiro 'Tico' foi abordado por uma viatura do Ronda do Quarteirão. Aquele foi um dos últimos momentos em que foi visto com vida.

Os policiais deixaram o corpo da vítima em um hospital público, com politraumatismo craniano, diversos hematomas e foram embora. Os PMs acabaram denunciados e julgados por um júri popular. No entanto, os militares terminaram inocentados. A família do homem pede Justiça por não concordar com a sentença.

A luta dessa família por respostas e Justiça, assim como os dilemas presentes na reportagem são os principais ingredientes do novo episódio do 'Pauta Segura'.

OUÇA UM NOVO EPISÓDIO A CADA SEGUNDA-FEIRA, NO SEU TOCADOR DE PODCAST PREFERIDO:

Amazon

Apple

Deezer

Google Podcasts

Spotify

YouTube

