Podcast Pauta Segura aborda em novo episódio os bastidores do um ano da 'Chacina da Sapiranga'

Um dos trágicos episódios registrado no Ceará completou um ano. Na madrugada do Natal de 2021, cinco pessoas foram assassinadas em um campo de futebol e nos arredores, no bairro Sapiranga. Desde então, o que aconteceu? Como estão as famílias das vítimas? Em qual fase está a situação processual? Este é o tema do nono episódio do podcast #PautaSegura.

A repórter Emanoela Campelo e o editor de Segurança Emerson Rodrigues conversam sobre o tema e trazem trechos emocionantes do depoimento de uma mãe, que esperava a visita do filho na noite de Natal, quando descobriu que ele era uma das vítimas do massacre.

Legenda: A repórter Emanoela Campelo e o editor de Segurança Emerson Rodrigues conversam sobre o tema e trazem trechos emocionantes do depoimento da mãe de uma das vítimas Foto: Renato Bezerra

Vinte e três pessoas foram denunciadas por envolvimento na matança. Ainda em janeiro deste ano, a Justiça do Ceará aceitou a acusação colocando os envolvidos na condição de réus. Desde então, a situação processual pouco mudou. Até o último dia 6 de dezembro, sete réus haviam sido citados, mas não apresentaram defesa preliminar.

O caso integra o programa 'Tempo de Justiça'. O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) alegou que o Colegiado de Juízes da 1ª Vara do Júri de Fortaleza "aguarda a manifestação de defesa dos demais para dar continuidade ao rito processual". Enquanto isso, Maria Irismar diz que entregou o caso "nas mãos de Deus".

OUÇA UM NOVO EPISÓDIO A CADA SEGUNDA-FEIRA, NO SEU TOCADOR DE PODCAST PREFERIDO:

Amazon

Apple

Deezer

Google Podcasts

Spotify

YouTube

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil