Podcast Pauta Segura mostra os bastidores da reportagem sobre os 5 anos da maior chacina do Ceará

14 pessoas mortas, pelo menos outras sete feridas e 14 denunciados pelo massacre, em um processo que já ultrapassa as cinco mil páginas. Como é participar da cobertura da maior chacina do Ceará na atualidade?

Neste 14º episódio do Podcast Pauta Segura, o editor Emerson Rodrigues e os repórteres Emanoela Campelo e Messias Borges contam detalhes da apuração dos cinco anos da 'Chacina das Cajazeiras' e relembram como a informação das mortes em série impactou um fim de semana de plantão na redação do Diário do Nordeste, em janeiro de 2018.

O processo principal que apura a 'Chacina das Cajazeiras' segue sem data para desfecho. O local, onde pessoas foram mortas a tiros, hoje é uma igreja que abriga fiéis e ressignifica o espaço de uma comunidade abalada pela tragédia.

ANDAMENTO DO PROCESSO

Em maio de 2022, o Ministério Público do Ceará (MPCE) pediu a pronúncia dos réus: Deijair de Souza Silva, Noé de Paula Moreira, Misael de Paula Moreira, Auricélio Sousa Freitas, Zaqueu Oliveira da Silva, Ednardo dos Santos Lima, Fernando Alves de Santana, Francisco Kelson Ferreira do Nascimento, Ruan Dantas da Silva, Joel Anastácio de Freitas, Victor Matos de Freitas e Ayalla Duarte Cavalcante, e a impronúncia de outros dois, Francisco de Assis Fernandes da Silva e João Paulo Félix Nogueira.

Segundo a 116ª Promotoria de Justiça de Fortaleza, todas as partes no processo ofereceram memoriais finais e aguardam posicionamento judicial sobre a admissibilidade da acusação. O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) alegou que os últimos memoriais foram apresentados no fim do mês de setembro de 2022 e que, "em novembro, as atividades estavam voltadas prioritariamente à realização do Mês Nacional do Júri, com sessões ocorrendo diariamente".

