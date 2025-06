PM prende suspeito de assalto, após moto ser identificada por videomonitoramento em Fortaleza

A Polícia Militar capturou um suspeito de assalto, ao conduzir moto roubada, no bairro Cajazeiras, em Fortaleza. As imagens da ação foram compartilhadas neste domingo (22), pelo governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT). Além da Capital, em Sobral, na Região Norte, a Polícia também efetuou prisões contra criminosos foragidos.

Em postagem nas redes sociais, o governador disse que a abordagem ocorreu pelo uso das imagens do Núcleo de Videomonitoramento do Estado, que viram o veículo trafegando na região.

"Em mais uma ação precisa das nossas forças de segurança, a nossa PM prendeu em flagrante, durante patrulhamento no bairro Cajazeiras, em Fortaleza, suspeito com uma moto roubada", escreveu o chefe do Executivo.

Cumprimento de mandados em Sobral

No sábado (21), também foram cumpridos mandados de prisão em aberto contra três homens, sendo dois por roubo e um por crime de organização criminosa. As ações foram feitas pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) na cidade de Sobral.

O primeiro capturado, um homem de 47 anos, tinha mandado de prisão por crime de organização criminosa. Cerca de meia hora depois, em outra operação, a Polícia prendeu um homem de 25 anos, com mandado expedido por roubo.

A última captura foi de um suspeito de 32 anos com passagem por roubo. Segundo a PM, todos foram conduzidos às unidades da Polícia Civil para os devidos procedimentos legais e ficaram à disposição da Justiça.