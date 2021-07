PM fecha ponto de tráfico de drogas e apreende dois revólveres e quase 740 munições na Cidade 2000

A Polícia Militar fechou na noite de segunda-feira (12) um ponto de tráfico de drogas e apreendeu revólveres, quase 740 munições no bairro Cidade 2000, em Fortaleza. Na ocasião, também foram encontrados entorpecentes e uma balança de precisão.

De acordo com a equipe de Motopatrulhamento do 22º Batalhão, os agentes chegaram à casa depois de realizarem uma abordagem em um homem. Ele - que não teve nome e idade revelados pela PM - estava com substâncias ilícitas, em pequena quantidade.

Na ofensiva, ele foi questionado onde teria comprado o material, e informou que foi em uma residência que fica perto de onde ele foi parado pelos militares.

Logo após, o homem foi levado para o 2º Distrito Policial (DP), delegacia plantonista localizada na Aldeota e que cobre a região.

Os policiais comunicaram sobre a residência apontada pelo detido à composição da Força Tática do mesmo Batalhão.

Legenda: Como a residência tem duas entradas, os policiais militares consideram que os suspeitos fugiram por trás do imóvel Foto: Rafaela Duarte

Fuga e apreensões

Segundo os agentes, eles encontraram a casa revirada e sem ninguém no local, o que faz com que os servidores públicos acreditem que os suspeitos foram informados sobre a ofensiva. Como a residência tem duas entradas, eles consideram que as pessoas fugiram por trás do imóvel.

Foram localizados dois revólveres de calibre 38 e 736 munições dos calibres 12, 32, 44, 38 e 380. Conforme os policiais militares, também foram apreendidos 530 gramas de cocaína, 500 gramas de maconha e 19 gramas de crack, além de uma balança de precisão. Todo o material ilícito foi encaminhado ao 2º DP.