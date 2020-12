PM encontra armas e drogas que chefe de facção obrigava moradores de Caucaia a esconder

Policiais militares apreenderam armas, drogas e munição, nesta terça-feira (22), em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza. De acordo com a PM, o material é de um homem apontado como chefe de uma organização criminosa que obrigava moradores da região a dormir com as portas das casas abertas para que pudesse usar os imóveis como ponto de armazenamento de drogas e para fugir dos agentes durantes operações policiais.

Após denúncias sobre as ameaças aos moradores, agentes da Força Tática foram até o local e avistaram o suspeito jogando uma sacola para dentro de uma das casas. Houve uma perseguição, mas ele conseguiu fugir.

Dois revólveres, pacotes de maconha, uma quantidade de skank e uma balança de precisão foram apreendidos.

Duas mulheres foram conduzidas à delegacia para prestar esclarecimentos após os policiais encontrarem uma sacola com entorpecentes na casa delas. Ambas foram liberadas em seguida. O suspeito está sendo procurado.

