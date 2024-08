PF investiga no Cariri suspeito de intimidar e estimular a automutilação de mulheres na internet

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (27), uma operação para cumprir um mandado de busca e apreensão em Juazeiro do Norte, no Cariri cearense. Chamada de "Hate Block", a operação resulta de uma cooperação internacional entre a PF e a Homeland Security Investigations (HSI), agência americana responsável por investigar ameaças e crimes transnacionais em ambiente cibernético.

A investigação identificou, por meio de conversas, vídeos e fotos em ambiente virtual, indícios de crimes como intimidação, estímulo à automutilação de mulheres e transmissões ao vivo onde animais são cruelmente mortos. Além disso, os criminosos utilizavam a internet para identificar mulheres para serem vítimas de feminicídio.

De acordo com a Polícia Federal, os suspeitos estão espalhados por diversos estados do Brasil. Um deles foi localizado no Cariri, no interior do Ceará.

"A ação de hoje visa coletar provas adicionais e esclarecer o envolvimento de todos os suspeitos, além de apreender dispositivos eletrônicos e documentos que possam auxiliar nas investigações", justificou a PF.

Os investigados poderão responder pelos crimes de constrangimento eletrônico; induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio ou à automutilação e maus-tratos a animais, além de crimes de outros crimes de violência e lesão corporal.

Legenda: O material apreendido passará por análise dos investigadores Foto: Divulgação/PF

Não foram dados detalhes sobre o alvo da operação em Juazeiro. A autoridade de segurança afirmou apenas que foram apreendidos aparelho celular e notebook do suspeito.

'Hate Block'

O nome da operação foi escolhido, segundo a PF, para refletir o foco e a missão do combate a crimes cibernéticos, especialmente os que são relacionados a cyberbullying.

A expressão "hate" significa "ódio", traduzido literalmente do inglês, e representa as ações de agressão e intolerância no ambiente virtual. Já a palavra "block" significa "bloquear" e simboliza a interrupção dessas atividades criminosas.