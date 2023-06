PF investiga concessão ilícita de armas de fogo para guardas municipais em Acarape

A Polícia Federal (PF) deflagrou operação, nesta quinta-feira (29), para aprofundar uma investigação sobre a concessão ilícita de armas de fogo para guardas municipais em Acarape, no Maciço de Baturité, Ceará. O crime de responsabilidade de prefeito - posição ocupada por Francisco Edilberto Beserra Barroso - é investigado.

A Operação Eikasia cumpre 22 mandados de busca e apreensão, determinados pela Justiça Federal - Tribunal Regional Federal da 5ª Região, nos municípios de Acarape, Maracanaú, Pacatuba e Fortaleza. 150 policiais federais atuam na Operação.

"Foram apurados indícios de crimes de responsabilidade de prefeito, falsidade ideológica e usurpação de função pública, consistentes na concessão indevida de porte de arma de fogo por prefeito municipal a guardas municipais em Acarape/CE, através da expedição de carteiras que habilitam ilegalmente guardas municipais a portarem armas, além do porte e posse ilegal de armas de fogo por servidores públicos municipais em Acarape/CE. O porte legal de armas de fogo a guardas municipais só pode ser concedido pela Polícia Federal", destaca a PF.

Conforme o Órgão, as condutas dos investigados podem configurar o cometimento, em tese, dos crimes de responsabilidade de prefeito, usurpação de função pública, falsidade ideológica, porte, posse e comércio ilegal de armas de fogo, com penas que podem chegar a 30 anos de prisão.

O nome da operação remete ao termo usado pelo filósofo Platão para se referir à relação dos homens com as aparências, simulacros da realidade. As investigações irão continuar, com análise do material apreendido, conclui a Polícia Federal.

A reportagem procurou a Prefeitura de Acarape para comentar a operação policial e foi informada pela assessoria de comunicação que o Município irá se pronunciar por nota de esclarecimento.

