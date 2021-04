Passageiro é preso em ônibus por tráfico interestadual de drogas ao transportar maconha em bagagem

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) prendeu, na madrugada desta segunda-feira (12), um homem por tráfico interestadual de drogas na divisa dos municípios de Brejo Santo e Jati, Interior do Ceará.

Segundo o tenente-coronel Lucivando Rodrigues de Oliveira, a droga estava em ônibus vindo de São Paulo com destino a Juazeiro do Norte, na região do Cariri. Essa foi a segunda apreensão do tipo por parte de policiais na região.

A prisão ocorreu após o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) receber informação de que um passageiro estaria com drogas em um ônibus interestadual na direção de Brejo Santo.

O oficial destacou que a Força Tática da 3ª Companhia Independente de Policiamento do Interior do 4° Comando de Policiamento do Interior Sul (3ª CIPM/4°CRPM), então, iniciou as diligências e abordou um ônibus da empresa Catedral.

Após realizar buscas nos passageiros, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, depois de a bagagem passar por verificação, foram encontrados 39 tabletes de maconha em duas malas e uma caixa.

O portador do material, identificado como Lucierry Nazário Duarte, foi conduzido junto com o material para a Delegacia Regional de Brejo Santo.

A Polícia consultou o Sistema de Informação Policial (SIP) e descobriu que o suspeito já responde por tráfico de drogas e organização criminosa. Um inquérito foi instaurado para apurar para quem a droga seria entregue.