Pai e filho são mortos a tiros ao saírem do trabalho em Guaiúba, na Grande Fortaleza

Dois homens foram mortos a tiros quando saíam do trabalho, na noite de quarta-feira (15), em Guaiúba, na Região Metropolitana de Fortaleza. As vítimas eram pai e filho, de acordo com a Polícia Militar.

Os agentes foram informados sobre o duplo homicídio por um morador que passou pela estrada carroçável, na localidade de Vida Bela, e viu os corpos caídos no chão, ao lado de uma motocicleta.

Familiares de Francisco Forte, 55, e Francisco Danilo Araújo Forte, 29, falaram que eles haviam saído do trabalho, onde desempenhavam a função de vaqueiros, e iam para casa, quando foram mortos.

Investigação

À reportagem, um policial militar relatou que os dois homens não tinham antecedentes criminais, e que nenhum objeto pessoal foi levado das vítimas, encontradas em uma via sem iluminação pública.

Não há detalhes sobre quantos suspeitos participaram da ação criminosa, bem como a motivação do duplo homicídio. A Polícia Civil investigará o caso, a fim de identificar os criminosos.