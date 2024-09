Mulheres que viajavam com bebê em ônibus são presas com 20 kg de cocaína em Caucaia, no Ceará

Duas mulheres, de 36 e 23 anos, que viajavam com um bebê foram presas com 20 quilos de cocaína durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em um ônibus interestadual na BR-222 em Caucaia, na Grande Fortaleza. O caso ocorreu por volta das 16h dessa segunda-feira (2) em uma abordagem de rotina feita por agentes do Grupo de Operações Especiais e do Grupo de Operações com Cães.

Uma vistoria nas bagagens das mulheres descobriu a presença de drogas nas malas delas. Parte da droga estava escondida na mesma bolsa onde estavam a mamadeira e as roupas do bebê, ação estratégica para tentar despistar os policias, segundo a PRF.

As suspeitas são naturais do Pará, e inicialmente disseram que viajavam a passeio para Fortaleza. No entanto, a versão mudou quando os agentes encontraram 20 tabletes de pasta base de cocaína.

Droga foi recebida em São Luís

O ônibus onde as suspeitas foram abordadas veio de São Luís. Elas confessaram que receberam o entorpecente na capital do Maranhão e pretendiam entregar parte da carga em Fortaleza e outra em Natal (RN).

Elas foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Federal no Ceará e responderão pelo crime de tráfico de drogas.