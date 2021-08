Mulher é morta a facadas pelo ex-marido ao ser chamada para tratar sobre divórcio, em Fortaleza

Uma mulher foi morta a facadas pelo ex-marido ao ser chamada por ele para tratar sobre o divórcio dos dois, na noite desta sexta-feira (6), no bairro Planalto Ayrton Senna, em Fortaleza. De acordo com a Polícia Militar, depois de ter assassinado a ex-esposa, o homem tirou a própria vida no mesmo local.

Os parentes afirmaram que eles decidiram se separar porque estavam brigando muito. Ela saiu de casa e foi morar com a família em outro local. Os dois não tiveram nome e idade revelados.

Na noite do crime, o homem ligou para a ex-esposa a chamando para tratar sobre o divórcio dos dois. Logo após ela ter chegado à residência, vizinhos escutaram gritos da mulher pedindo socorro e acionaram a composição.

Ao chegarem ao imóvel, localizada na Rua do Sol, os militares viram o ex-casal morto em um compartimento no andar superior do duplex.

Os policiais disseram que havia muito sangue espalhado nas paredes, o que indica que eles tiveram uma luta corporal. O corpo dela, segundos os agentes, estava com várias perfurações por várias partes do corpo.