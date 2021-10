Mulher conhecida como 'Angelina Jolie' é presa suspeita de chefiar grupo criminoso em Pacajus

Uma mulher conhecida como "Angelina Jolie" foi presa suspeita de chefiar um grupo criminoso em Pacajus, na Região Metropolitana de Fortaleza. A captura, realizada no bairro Dedé Gama, foi divulgada pela Polícia Civil na segunda-feira (4).

De acordo com a instituição, Angelina Custódio da Silva, de 27 anos, tem passagens por tráfico de drogas no estado do Rio de Janeiro e é investigada por um homicídio no Ceará.

Ela estava com um mandado de prisão preventiva por homicídio qualificado em aberto, expedido pela 1ª Vara da Comarca de Pacajus.

A ofensiva é decorrente de uma investigação da Delegacia Metropolitana de Pacajus acerca de um homicídio ocorrido na localidade de Açude da Fazenda, em julho deste ano.

Captura

A suspeita foi detida e levada à Delegacia Metropolitana de Pacajus, onde foi cumprido o mandado de prisão preventiva em desfavor da jovem, que agora encontra-se à disposição da Justiça.

O trabalho que resultou na localização e na prisão do alvo contou com a colaboração da Coordenadoria de Inteligência (Coin) e de equipes do Departamento de Polícia Judiciária Metropolitana (DPJM).