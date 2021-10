Mais três suspeitos de matar professor de Matemática em Fortaleza são capturados

A Polícia Civil divulgou na segunda-feira (4) que mais três suspeitos de matar o professor de Matemática Marcos Aurélio Marques, de 49 anos, foram capturados. Os locais onde foram realizadas as ofensivas, desencadeadas entre a semana passada e esta, não foram divulgados.

De acordo com a instituição, um homem foi preso e dois adolescentes foram apreendidos suspeitos de participação no latrocínio. Outro homem tinha sido detido na sexta-feira (1º).

Os adultos não tiveram as identificações reveladas pela Secretaria da Segurança Pública. As prisões e apreensões ocorreram entre sexta-feira (1º) e segunda-feira (4).

O caso

Os amigos contam que Marcos Aurélio saiu de casa, no bairro Bom Jardim, no dia 24 de setembro, para jogar uma partida de vôlei e se encontrar com amigos.

Um dia depois, no entanto, ele foi encontrado morto com sinais de asfixia, na Rua Orlando Dias, no bairro Granja Lisboa, também na capital cearense. A vítima deixou dois filhos.

Crime de ódio

Amigos e familiares suspeitam que o fato configura crime de ódio, motivado pela orientação sexual de Marcos Aurélio, que era homossexual.

Ana Lúcia de Sousa Professora aposentada Não acredito que tenha sido apenas um assalto. Fui a primeira a reconhecer o meu amigo, e a forma como ele foi encontrado - desfigurado -, na minha concepção, foi crime de ódio.

Protesto

Como forma de cobrar celeridade nas investigações sobre a morte do professor de Matemática, um grupo de amigos protestou em frente ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no sábado (2).

Legenda: Amigos protestaram em delegacia de Fortaleza e pediram Justiça pela morte de Marcos Aurélio Foto: Marcella de Lima

O amigo e também professor Francisco Soares disse que a família de Marcos Aurélio considera o assassinato como inexplicável. "Foi um crime bárbaro, com requinte de perversidade, e está todo mundo comovido e indignado", afirmou.