MPCE requer análise de vídeo de médica que compartilha possível fake news sobre vacina da Covid

Um vídeo publicado por uma médica disseminando possível fake news da vacina contra a Covid-19 virou alvo de investigação do Ministério Público do Estado do Ceará. O órgão encaminhou, nesta terça-feira (22), um ofício ao Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará (Cremec) e à Secretaria de Saúde do Estado do Ceará (Sesa) pedindo para que a duas entidades estudem o vídeo publicado pela médica Enilde Vasconcelos, de Fortaleza.

Sem apresentar provas, a profissional dissemina informações a respeito da vacina para combater o coronavírus. Ela compartilhou um vídeo orientando que a população não tomasse a vacina.

“Uma coisa muito grave que vocês precisam saber! É que essa nova vacina com RNA mensageiro nos fará simbionix. Ou seja, a proteína do vírus do Covid-19 fará parte do nosso ser. Para quem tomar essa vacina com RNA mensageiro. Fica atento! Não aceite essa vacina! Essa vacina da Covid-19 fará a humanidade ser escrava de mentes doentias”, afirma a médica.

O coordenador do CAOCidadania, o promotor de Justiça Eneas Romero, afirma ser necessário obter mais informações e determina que a Sesa, o Cremec e a Secretaria Executiva dos Juizados Especiais Criminais tomem conhecimento do caso para adoção de eventuais providências cabíveis. Os ofícios apresentam ainda uma abertura de investigação no âmbito do MPCE por meio da Promotoria de Saúde Pública.

O Sistema Verdes Mares tentou localizar a médica, mas não havia conseguido até a publicação desta reportagem.

A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) informou através de nota que recebeu na tarde de terça-feira, 22, o ofício do MPCE e, após análise do expediente, responderá à solicitação do órgão dentro de sua competência.

Pastor

Em outro caso semelhante, um pastor compartilhou um vídeo nas redes sociais afirmando, sem apresentar provas, que o imunizante "altera o DNA", causa câncer e tem HIV. "Muitas pessoas vão morrer de câncer, achando que foi câncer porque comeu alguma coisa, porque foi hereditário, porque tem família, por causa de um tumor, mas, na verdade, foi por causa da vacina. Depois que essa substância entrar no nosso organismo vai atingir o nosso DNA, um cientista francês disse que até HIV tem dentro dela", disse.

No último dia 15 de dezembro, as promotorias e centros de apoio do MPCE pediram que o pastor fosse responsabilizado civil e criminalmente por disseminar 'fake news' a respeito da vacina chinesa CoronaVac, produzida no Brasil pelo instituto Butantan, em São Paulo.

Um ofício, na esfera criminal, foi enviado à Secretaria das Promotorias de Justiça Criminais, também do MPCE, e outro, no que se refere à responsabilização civil, para a Sesa.

O MPCE, por meio da 85ª Promotoria de Justiça de Fortaleza, intimou o pastor a esclarecer o discurso de que a vacina chinesa CoronaVac ocasiona câncer e traz HIV.

