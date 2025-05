Médico é indiciado por importunação sexual contra mulher em posto de combustíveis em Fortaleza

Um médico ginecologista, nascido em Salvador (Bahia), foi indiciado pela Polícia Civil do Ceará (PCCE) pelo crime de importunação sexual, por apalpar as nádegas de uma mulher, em um posto de combustíveis, na Avenida Pontes Vieira, em Fortaleza. A ação criminosa foi filmada pela câmera de segurança da loja de conveniência.

Conforme documentos obtidos pelo Diário do Nordeste, o inquérito policial foi concluído pela Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza, com o indiciamento de Marcus de Almeida Correia Lima, e enviado ao Poder Judiciário, no dia 15 de abril deste ano. O crime aconteceu no dia 18 de maio de 2024.

Apesar do indiciamento, o Ministério Público do Ceará (MPCE) prorrogou o Inquérito por mais 90 dias e requisitou acesso às imagens da ocorrência, no dia 23 de abril. A delegada da Polícia Civil encaminhou um DVD com as imagens ao MPCE, no último dia 13 de maio.

No relatório final do Inquérito, a delegada concluiu que "as gravações anexadas aos autos evidenciaram de forma clara o momento em que o investigado toca as nádegas da vítima, corroborando inteiramente a versão apresentada pela ofendida e as testemunhas".

Um vídeo, gravado pela câmera de segurança da loja de conveniência do posto de combustíveis, mostra a vítima entrar no estabelecimento e procurar por algum produto. Em seguida, ela sai do local.

No momento que ela sai, um homem - identificado como o médico ginecologista Marcus de Almeida Correia Lima - entra no local e, ao passar pela mulher, apalpa as nádegas dela.

Veja o vídeo:

Para a Polícia Civil, "restou evidenciado que o investigado Marcus de Almeida Correia Lima, de forma livre e consciente, praticou ato de natureza sexual contra a vítima sem o seu consentimento, consistindo em tocas as nádegas da vítima, fato típico que se amolda à descrição do art. 215-A do Código Penal Brasileiro (crime de importunação sexual)".

O que diz o suspeito?

A reportagem não localizou a defesa do médico ginecologista Marcus de Almeida Correia Lima para comentar o indiciamento realizado pela Polícia Civil do Ceará. O espaço segue aberto para futuras manifestações.

O suspeito é natural de Salvador, Bahia, e não mora no Ceará. Ao ser interrogado pela PCCE por videoconferência, Marcus disse "não se recordar dos fatos narrados no Boletim de Ocorrência", segundo o relatório policial.

"(Marcus de Almeida) declarou ser uma pessoa de bem e afirmou que não costuma praticar tal tipo de conduta, negando veementemente a acusação de importunação sexual", revela o relatório da Polícia Civil.

O médico não reconheceu que é o homem que aparece no vídeo da loja de conveniência, no posto de combustíveis, que apalpa as nádegas da mulher, "levantando a hipótese de equívoco por parte da ofendida quanto à identificação do autor".

"Afirmou ainda que não estava se esquivando da responsabilidade, mas considerava a acusação precipitada", conclui o relatório da Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza.